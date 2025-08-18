Chỉ đạo xử lý hành vi ép giá, ép cân khi mua bán "quả tỷ đô"

Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chỉ thị nhằm chấn chỉnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ, đặc biệt là biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy trình và thu hái sầu riêng non.

Sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng nông sản xuất khẩu chủ lực mới của Đắk Lắk, với tổng diện tích gần 40.000ha, trong đó 26.000ha đang cho thu hoạch, đạt sản lượng 390.000 tấn/năm.

Quy trình chế biến, cấp đông sầu riêng để xuất khẩu tại Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh những kết quả tích cực, ngành hàng này còn đối mặt với nhiều khó khăn cần khắc phục.

Tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương chỉ đạo tổ chức sản xuất sầu riêng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ diện tích trồng mới, ngăn chặn tình trạng tăng nóng về quy mô, tránh phá vỡ cân đối cơ cấu cây trồng và cung cầu thị trường.

Vấn đề mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được yêu cầu phải quản lý chặt chẽ bằng cách kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo các đơn vị được cấp mã tuân thủ đúng quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đối với chuỗi sản xuất - đóng gói - tiêu thụ - xuất khẩu sầu riêng các xã, phường phải phối hợp với cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng để tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện. Qua đó, đảm bảo tuân thủ các quy định kỹ thuật của Việt Nam và thị trường nhập khẩu.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu không thu hái, mua bán sầu riêng non (Ảnh: Thúy Diễm).

Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không thu hoạch sầu riêng non.

Sầu riêng phải đạt độ chín theo quy định 125-135 ngày đối với giống Dona và 110-120 ngày đối với giống Ri6. Qua đó, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp thu hái, mua bán sầu riêng non.

Tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo tăng cường quản lý cư trú đối với người nước ngoài, các doanh nghiệp và người lao động từ nơi khác đến địa bàn hoạt động thu mua, lao động làm thuê cho các nhà vườn, doanh nghiệp sầu riêng.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp với công an tỉnh để kiểm tra, giám sát các hoạt động thu mua, tiêu thụ sầu riêng, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi ép giá, ép cân để trục lợi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nông dân và doanh nghiệp.

Đối với vùng trồng sầu riêng xuất khẩu được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, theo dõi, giám sát và xử lý sâu bệnh hại, đặc biệt là các đối tượng kiểm dịch thực vật.

Đối với các vùng trồng ủy quyền xuất khẩu, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xây dựng hợp đồng ủy quyền nêu rõ trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan; bắt buộc cam kết phải thu mua sản phẩm từ vùng trồng để xuất khẩu nhằm bảo vệ, duy trì mã số vùng trồng, bảo đảm uy tín và thương hiệu sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk.