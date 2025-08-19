Ký hợp đồng với xã mới có phải trả lại tiền trợ cấp tinh giản đã nhận?

Ông Nguyễn Thái Học (ngụ tại tỉnh An Giang) từng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được giải quyết chế độ theo Nghị định số 154 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Đến nay, ông Học được UBND cấp xã mới ký hợp đồng lao động tại vị trí việc làm khác, cụ thể là tài xế. Ông thắc mắc liệu có phải hoàn trả tiền được hưởng theo Nghị định số 154 không.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết trường hợp người lao động đã nghỉ việc hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67, thì vẫn được tiếp tục ký hợp đồng lao động và làm việc tại cơ quan, tổ chức đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trường hợp ông Học là cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, khi đã được giải quyết chế độ theo Nghị định số 154, nhưng lại được UBND cấp xã (mới) ký hợp đồng lao động tại các vị trí việc làm khác, thì không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6.

Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định mới của Chính phủ còn có người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Trong nhóm thuộc diện tinh giản biên chế còn có người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, cũng thuộc đối tượng tinh giản biên chế.