Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình mới ở TPHCM

Bảo hiểm xã hội TPHCM vừa có thông báo số 751/TB-BHXH về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1/7/2025.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình theo thứ tự các thành viên trong hộ gia đình như sau:

Từ ngày 1/7, TPHCM sẽ có 2 nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

Thứ nhất là người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%.

Thứ hai là người thuộc hộ gia đình cận nghèo sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu là 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Sau khi được hỗ trợ, mức đóng bảo hiểm y tế của người thuộc hộ gia đình cận nghèo như sau:

Đối với chính sách hỗ trợ riêng của ngân sách địa phương, hiện TPHCM vẫn chưa thống nhất chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Chẳng hạn như đối với nhóm học sinh - sinh viên, mức đóng bảo hiểm y tế ở TPHCM được chia thành 2 nhóm khác nhau.

Thứ nhất là học sinh - sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TPHCM trước khi sáp nhập áp dụng mức hỗ trợ 50% từ ngân sách nhà nước.

Thứ hai là học sinh - sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập được áp dụng mức hỗ trợ 50% từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 20%.

Do đó, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã đề xuất chính quyền TPHCM nên có chính sách hỗ trợ thống nhất trên toàn địa bàn thành phố theo địa giới hành chính mới.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị lấy chính sách hỗ trợ cao nhất của 3 tỉnh thành cũ làm căn cứ xây dựng Nghị quyết mới về việc ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm xã hội cho người dân TPHCM.

Về chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi.