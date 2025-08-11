Chuyện cán bộ đi làm xa từ 5h, chỉ gặp vợ con 1 lần/tuần

Động lực lớn lao của “người nhà nước”

Đúng 17h, chuyến xe chở cán bộ từ trung tâm TPHCM về địa bàn Bình Dương (cũ) lăn bánh. Qua mỗi điểm đón, xe dần đông kín.

Trời bất chợt đổ mưa lớn đúng khung giờ tan tầm. Không ít cán bộ ngồi trong xe thở phào, cảm thấy may mắn khi được hỗ trợ xe đưa đón tận nơi khi phải di chuyển, đi làm xa.

Ở hàng ghế cuối, anh Trần Minh Tuấn (44 tuổi), cán bộ công tác tại Hội đồng nhân dân TPHCM, căng mắt nhìn vào màn hình máy tính, tranh thủ hoàn thành bản kế hoạch công việc.

Nam cán bộ cho hay, để không bị trễ chuyến, anh chỉ còn cách mang việc lên xe, thậm chí là về nhà làm. Việc ở cơ quan còn dang dở nhưng anh cũng không thể tăng ca tối vì vẫn chưa quen địa bàn mới, càng không muốn tốn thêm tiền thuê khách sạn ở lại qua đêm khi bỏ lỡ chuyến xe cuối.

Kể từ khi Bình Dương sáp nhập vào TPHCM, anh Tuấn được luân chuyển công tác, nơi làm việc mới cách nhà 40km.

Vợ anh là cán bộ tại Ủy ban kiểm tra ở địa phương, con nhỏ của cả hai chỉ mới 3 tuổi. Khi còn làm ở trụ sở cũ, vợ chồng anh sống tại căn nhà cách cơ quan 10km, không gần nhưng vẫn di chuyển, đi lại được hàng ngày.

Khi hay tin anh được luân chuyển công tác, hai vợ chồng bàn bạc, thống nhất gửi con ở nhà ông bà ngoại. Và chỉ có vợ anh Tuấn là thu xếp được để thường chạy về bên ngoại chăm con,

Anh Tuấn chọn phương án chuyển tới ở cùng nhà bố mẹ, nơi cách điểm đón/trả cán bộ chừng 13km.

Mỗi buổi sáng, anh đều dậy từ 4h, chạy xe máy đến điểm đón cho kịp chuyến xe đầu ngày.

“Giờ tôi tan làm, theo xe về đến điểm trả cũng hơn 19h, rồi lấy xe về nhà bố mẹ nữa. Về ông bà ngoại thêm 20km thì không còn sức lực, cũng không đủ thời gian nữa. Mọi việc trong gia đình giờ đây do một mình vợ tôi quán xuyến. Cuối tôi mới tranh thủ chạy về thăm vợ con”, anh Tuấn giãi bày.

Lau vội đôi mắt kính, anh cười: “Là người nhà nước, phải nỗ lực nhiều hơn vậy”.

Nam cán bộ trải lòng ,dù công việc và nhịp sống sinh hoạt, gia đình có nhiều thay đổi, anh vẫn hy vọng và tự nhủ bản thân cống hiến hết mình cho công việc. Bởi anh xem đó là sứ mệnh đầu tiên từ khi chọn làm “người nhà nước”.

Anh Hồ Văn Thanh (tên đã được thay đổi theo yêu cầu), cán bộ vừa được luân chuyển đến trụ sở mới cách nhà 40km, cũng nhờ vợ quán xuyến hết công việc gia đình để yên tâm công tác.

Hai vợ chồng giờ đều tan làm về muộn nên anh phải chi thêm tiền cho dịch vụ đón con tan học.

Không còn nhiều thời gian dành cho gia đình nên đối với anh Thanh, những bữa cơm chung giờ đây là điều vô cùng quý giá.

Mới đây, cơ quan có khảo sát nhu cầu sử dụng nhà công vụ cho cán bộ đi làm xa nhà. Thế nhưng anh Thanh đã từ chối.

“Dù tôi về nhà muộn hơn thường ngày nhưng may mắn vợ con vẫn chờ cơm tối. Vậy nên tôi vẫn muốn giữ ổn định gia đình, dành thời gian đi về thay cho ở xa. Mặt khác, có lẽ còn nhiều anh em đồng nghiệp sẽ cần hỗ trợ chỗ ở hơn tôi”, anh Thanh suy nghĩ.

Sẵn sàng đi xa hơn khi cần

Anh Nguyễn Phước Bình, cán bộ vừa luân chuyển công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực xây dựng, Thanh tra TPHCM) khái quát về sự thay đổi gần đây: bản thân đã không còn thói quen tập thể dục mỗi buổi sáng vì giờ phải tranh thủ dậy đi làm từ 4h.

Vợ anh trước làm kế toán ở công ty tư nhân nay chuyển sang kinh doanh tại nhà để tiện chăm lo cho các con.

Nhịp sống, sinh hoạt của gia đình giờ thay đổi hoàn toàn khi vợ anh phải một tay quán xuyến hết mọi thứ khi chồng đi làm xa. Dù vậy, nam cán bộ chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ việc mà ngược, tự thấy cần cống hiến nhiều hơn.

“Nhiều anh em vì tính chất công việc, còn phải vắng mặt ở nhà thường xuyên hơn, kể cả trong dịp đặc biệt. Bản thân tôi được gia đình ủng hộ đã quá đỗi may mắn”, anh tâm niệm.

Không những vậy, biết anh là cán bộ luân chuyển đi làm xa nhà, đồng nghiệp ở đơn vị luôn nhiệt tình giúp đỡ. Những đồng nghiệp cũ còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, sẵn sàng hỗ trợ khi anh cần.

“Với người nhà nước, đây là chuyện nhỏ. Tôi sẵn sàng đi xa hơn nếu cần”, nam cán bộ khẳng định.

Anh Đinh Đức Mạnh (tên đã thay đổi theo yêu cầu), cán bộ được luân chuyển đến Sở Tư pháp TPHCM mới, cũng bày tỏ sự xúc động khi kể vợ luôn cùng dậy lúc 4h, chuẩn bị cơm trưa rồi đưa chồng ra trạm đón/trả cán bộ, đến chiều lại đến đón anh về.

Các con đang độ tuổi đi học, vợ anh để bọn trẻ ăn cơm tối từ sớm để học bài rồi đi ngủ sớm, chỉ có chị vẫn luôn chờ chồng về cùng ăn tối.

“Tôi xác định tinh thần phải làm trọn trách nhiệm được giao, dù cho có bất kỳ thử thách nào. Như vậy mới xứng đáng với vị trí đảm nhiệm, với sự ủng hộ từ gia đình”, anh Mạnh nói.

Yêu cầu cao nhất lúc này là sự tập trung, quyết tâm bởi sau sáp nhập tỉnh thành, khối lượng công việc lớn hơn trước, anh Mạnh thường mất thêm nhiều thời gian để xử lý. Việc tăng ca là điều rất cần thiết nhưng vì không thể chủ động được việc di chuyển, thỉnh thoảng anh đành bỏ dở công việc ở cơ quan, chạy cho kịp đưa đón, lên xe rồi tính tiếp.

Vì vậy, anh kỳ vọng thành phố có thể bổ sung chuyến xe đưa đón với những khung giờ muộn hơn cho cán bộ cần ở lại tăng ca hoặc hỗ trợ chi phí để mỗi người được chủ động thuê xe di chuyển khi cần.

Trước đó, tại phiên thảo luận của kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 2, khóa X, diễn ra chiều 24/7, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội và các tờ trình được xem xét tại kỳ họp. Đại biểu Trần Thành Trọng đề nghị thành phố sớm có chính sách hỗ trợ, phụ cấp chỗ ở, đi lại cho các đại biểu, cán bộ, công chức, được điều động từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) về công tác tại trung tâm TPHCM mới. Đại biểu cũng mong muốn UBND TPHCM sớm kiến nghị Trung ương về lộ trình tăng lương tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Theo ông, đây là vấn đề cần thiết trong bối cảnh tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy, khối lượng công việc của mỗi cán bộ tăng cao so với trước đây. Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết thành phố đã có chủ trương và giao Sở Xây dựng cùng các sở, ngành rà soát, tham mưu chính sách liên quan đến nhà công vụ, nhà ở cho cán bộ. Một số chính sách hỗ trợ đưa đón cán bộ, công chức, viên chức cũng đã được triển khai bước đầu. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để sớm có chế độ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ yên tâm công tác, tận tụy, trách nhiệm với công việc chung

Nội dung, ảnh: Nguyễn Vy, Thảo Quân, Lưu Tuyết