Cảnh sát Mỹ truy lùng kẻ xả súng tại Đại học Brown

Cảnh sát tập trung gần hiện trường vụ xả súng tại Đại học Brown (Ảnh: Reuters).

Thị trưởng thành phố Providence, Brett Smiley, xác nhận ít nhất 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng, trong vụ xả súng tại Đại học Brown ở thành phố Providence, bang Rhode Island ngày 13/12.

Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ và lệnh trú ẩn tại chỗ vẫn có hiệu lực trong khuôn viên trường. Đại học Brown vẫn bị phong tỏa.

Các con phố xung quanh khuôn viên trường chật kín xe cứu thương và an ninh vẫn được tăng cường trên toàn thành phố khi các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục cuộc truy lùng nghi phạm.

"Nghi phạm vẫn đang lẩn trốn", các quan chức cho biết giữa lúc cảnh sát phối hợp với các đặc vụ từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) để săn lùng nghi phạm trên các đường phố và tòa nhà xung quanh khuôn viên trường.

Phó Cảnh sát trưởng thành phố Providence, Timothy O’Hara, cho biết chưa xác định danh tính nghi phạm. Ông nói thêm, nghi phạm là một “người đàn ông có thể là 30 tuổi và mặc đồ đen”, đeo mặt nạ, đã rời khỏi khu vực Đại học Brown.

Các quan chức cho biết sẽ công bố video về nghi phạm. Phó Cảnh sát trưởng Timothy O’Hara cho hay các quan chức đã thu thập được vỏ đạn từ hiện trường vụ xả súng, nhưng chưa sẵn sàng công bố chi tiết.

Theo các quan chức, tay súng đã trốn thoát sau khi xả súng vào các sinh viên trong tòa nhà kỹ thuật Barus&Holley của Đại học Brown, nơi các cửa ngoài không khóa vì đang diễn ra kỳ thi tại đây. Tòa nhà này là nơi đặt các phòng học và phòng thí nghiệm của các khoa kỹ thuật và vật lý của trường.

"Chỉ còn một tuần rưỡi nữa là đến Giáng sinh. Và hôm nay đã có 2 người chết. Vì vậy, xin hãy cầu nguyện cho những gia đình đó", Thị trưởng Smiley bày tỏ niềm đau xót khi nói về vụ xả súng.

Theo Trung tâm Y tế Đại học Brown, 7 trong số 9 người bị thương được liệt vào tình trạng nguy kịch.

Đại học Brown, nằm trên đồi College Hill ở thủ phủ của bang Rhode Island, có hàng trăm tòa nhà, bao gồm các giảng đường, phòng thí nghiệm và ký túc xá. Theo các quan chức địa phương, nghi phạm xả súng được cho là đã bỏ trốn dọc theo một con phố nhộn nhịp với nhiều nhà hàng và quán cà phê.

Lực lượng thực thi pháp luật liên bang, cảnh sát từ các thành phố và thị trấn lân cận đang hỗ trợ tìm kiếm. Theo các báo cáo tin tức địa phương, các địa điểm trên khắp thành phố đang tăng cường an ninh chặt chẽ.

Cảnh sát đang rà soát các video và kêu gọi thông tin từ các nhân chứng hoặc những người dân.

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đã được báo cáo về tình hình mà ông gọi là "kinh khủng" và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người bị thương.