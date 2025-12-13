Nhắc con trai khách không chạy nhảy, nữ nhân viên bị bắt quỳ gối xin lỗi

Mới đây, một nữ nhân viên bị khách hàng chửi bới và ép quỳ xin lỗi tại một cửa hàng bán lẻ ở TP Suncheon (tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc) ngày 21/11 đã khiến dư luận phẫn nộ

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một đứa trẻ đã chạy quanh khu vực cửa ra vào của cửa hàng. Thấy nguy hiểm, nữ nhân viên mặc đồng phục đỏ đã tiến lại gần và nhẹ nhàng nói: “Chạy như vậy rất nguy hiểm”.

Nữ nhân viên bị bắt quỳ gối xin lỗi (Ảnh: X).

Tuy nhiên, lời nhắc nhở này khiến mẹ của đứa trẻ, một phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi, lập tức nổi giận. Người phụ nữ lớn tiếng mắng chửi, dùng lời lẽ thô tục để xúc phạm nhân viên và còn đe dọa sẽ gửi đơn khiếu nại lên trụ sở của công ty.

Hình ảnh ghi lại cho thấy nữ nhân viên đã tỏ ra hoảng sợ, liên tục cúi đầu xin lỗi. Trước áp lực của khách hàng, cô buộc phải quỳ xuống và chắp hai tay trong tư thế van xin ngay tại lối ra vào. Ngay cả khi khách hàng quay người rời đi, nữ nhân viên vẫn quỳ và đi theo ra tận cửa để tiếp tục xin lỗi.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết đứa trẻ đứng cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc và tỏ ra bối rối. Một nhân chứng cho rằng nhân viên hoàn toàn không có lỗi.

“Cô ấy chỉ nhắc nhở vì sự an toàn của đứa trẻ. Tôi không hiểu vì sao cô ấy phải chịu cảnh bị làm nhục như vậy”, người này nói.

Sau khi video lan truyền rộng rãi, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ. Nhiều ý kiến chỉ trích hành vi xúc phạm và lạm quyền của người mẹ, đồng thời đặt câu hỏi vì sao đồng nghiệp hoặc quản lý của cửa hàng không can thiệp để bảo vệ nhân viên.

“Bắt một nhân viên phải quỳ gối là hành vi bắt nạt”, một tài khoản mạng xã hội bình luận.

“Nhân viên không làm gì sai, tại sao phải quỳ?”, một người khác nêu ý kiến.

Trước sức ép dư luận, phía công ty đã ra thông cáo khẳng định sẽ đứng về phía nhân viên. Công ty cho biết sẽ hỗ trợ pháp lý, bố trí nghỉ phép có lương và cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho nữ nhân viên này. Đồng thời, công ty đang trích xuất camera an ninh và phối hợp với cảnh sát để điều tra sự việc.