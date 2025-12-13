Tỉnh hỗ trợ một lần tới 871 triệu đồng cho tiến sĩ ngành y về công tác

HĐND tỉnh Tây Ninh vừa thông qua Nghị quyết quy định về chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Chính sách này áp dụng cho các đối tượng được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế, trạm y tế thuộc UBND cấp xã, bao gồm: tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II (CKII); bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa I (CKI), thạc sĩ y khoa, bác sĩ nội trú; cử nhân hộ sinh, cử nhân xét nghiệm, cử nhân gây mê hồi sức, cử nhân điều dưỡng, cử nhân chẩn đoán hình ảnh.

Chính sách này không áp dụng cho bác sĩ, cử nhân đào tạo hệ liên thông; cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ sử dụng, đặt hàng của tỉnh; các đối tượng có chuyên môn y tế đang làm việc hoặc đã làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Về yêu cầu độ tuổi, tiến sĩ, bác sĩ CKII, bác sĩ nội trú không quá 45 tuổi; bác sĩ, bác sĩ CKI, thạc sĩ y khoa không quá 40 tuổi; cử nhân hộ sinh, cử nhân xét nghiệm, cử nhân gây mê hồi sức, cử nhân điều dưỡng, cử nhân chẩn đoán hình ảnh không quá 30 tuổi.

Các đối tượng trên phải tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo uy tín trong nước được Cục Kiểm định chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài đáp ứng kết quả xếp hạng của Tổ chức xếp hạng các cơ sở đào tạo trên thế giới Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); The Times Higher Education World University Rankings (THE); QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds); The Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University).

Đồng thời, họ phải có cam kết thời hạn làm việc chuyên môn về y tế với thời gian 10 năm kể từ ngày nhận quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận; đảm bảo điều kiện được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm viên chức theo đúng quy định của Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế, trạm y tế thuộc UBND cấp xã, họ sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ một lần theo quy định.

Chi tiết mức hỗ trợ như sau:

Nhóm nhân lực y tế hưởng chính sách còn được bố trí làm việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế; được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết cũng nêu rõ đối tượng tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa hết thời hạn cam kết hoặc trong thời gian làm việc bị xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc, sẽ phải hoàn lại 100% số tiền hưởng chính sách.

Tương tự, việc hoàn lại toàn bộ số tiền được hỗ trợ cũng được áp dụng đối với người bị cơ quan, tổ chức, đơn vị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng vì không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự; có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.

Riêng người đơn phương chấm dứt hợp đồng vì lý do ốm đau, bệnh tật, tai nạn do cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận về sức khỏe thì được xem xét giải quyết chi phí đền bù.

Mức đền bù và cách tính cụ thể sẽ do UBND tỉnh quy định cụ thể.