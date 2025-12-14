“Đánh thức” những mầm xanh, nông dân thu lãi 800 triệu đồng/năm

Những ngày cuối năm, không khí lao động tại vườn ươm keo giống của ông Lê Văn Hải (57 tuổi), ở thôn Ân Phú, xã Thăng Bình (huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa) trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Cùng với 10 lao động khác, ông Hải đang tất bật chăm sóc hàng triệu bầu keo non, chuẩn bị cho vụ xuất bán cuối năm.

Với diện tích 1,2ha, vườn ươm của ông Hải mỗi năm sản xuất 2 vụ, cung cấp ra thị trường khoảng 45 triệu cây keo giống. Với giá bán trung bình 500 đồng/cây, sau khi trừ chi phí sản xuất và nhân công, gia đình ông thu về 800 triệu đồng.

Ông Hải có nguồn thu nhập 800 triệu đồng/năm từ nghề ươm cây giống (Ảnh: Hạnh Linh).

"Giá keo giống đang ở mức cao, 1.200-1.500 đồng/cây, cao hơn nhiều so với năm ngoái. Với mức giá này, tôi kỳ vọng năm nay gia đình sẽ thu lãi hơn 1 tỷ đồng", ông Hải chia sẻ.

Là người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề ươm keo giống, ông Hải từng trải qua nhiều công việc mưu sinh trước khi bén duyên với nghề này. Cuối năm 2010, trong thời gian làm thuê tại Đồng Nai, ông nhận thấy tiềm năng kinh tế từ việc ươm giống keo. Ông quyết định học hỏi kỹ thuật và mang mô hình về quê hương phát triển.

Ban đầu, ông Hải thử nghiệm với khoảng 1 sào cây giống. Sau 6 tháng chăm sóc và thu được lợi nhuận, ông mạnh dạn mua thêm đất của các hộ dân và nhận thầu một số diện tích kém hiệu quả của UBND xã để mở rộng quy mô vườn ươm.

Theo ông Hải, việc ươm keo giống đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, đặc biệt là khâu chọn hạt và chăm sóc cây non.

Xã Thăng Bình có khoảng 15ha diện tích vườn ươm (Ảnh: Hạnh Linh).

"Hạt sau khi thu mua được xử lý bằng nước ấm để kích thích nảy mầm, sau đó gieo vào khay bầu trộn đất. Loại đất dùng làm bầu cây là đất đỏ bazan tơi xốp, giàu dinh dưỡng và sạch mầm bệnh. Nửa tháng đầu, người làm vườn phải giữ ẩm và che chắn liên tục để cây đứng vững. Khi cây bén rễ, ra lá, lớp che mới được mở dần để cây quen nắng và gió", ông Hải giải thích.

Ông Hải cũng cho biết thêm, nghề ươm cây giống phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mưa nhiều dễ khiến cây thối rễ, còn nắng gắt thì phải tưới mát liên tục. Sau khoảng 6 tháng chăm sóc, khi cây đạt chiều cao 25-30cm, thân cứng và rễ bám chắc vào bầu, cây có thể xuất bán.

Chất lượng cây giống là yếu tố quyết định giá bán. Keo giống từ Đồng Nai được ưa chuộng vì là keo cành, cho năng suất cao, chỉ sau 3 năm trồng đã có thể thu hoạch. Trong khi đó, keo gieo hạt phải mất tới 5 năm mới cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế thấp hơn.

Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật chặt chẽ, mỗi vụ, vườn ươm của gia đình ông Hải xuất bán hàng chục triệu cây giống đạt chuẩn trồng rừng. Vườn ươm này cũng tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương, với mức thu nhập 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Keo giống đang được giá, các chủ vườn tranh thủ xuống giống vụ mới (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Đào Thanh Khiết, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thăng Bình, đánh giá: "Ông Hải là một trong những nông dân tiên phong, góp phần hình thành vùng sản xuất cây giống tập trung của địa phương".

Nghề ươm cây giống đã phát triển mạnh mẽ tại Thăng Bình trong 10 năm trở lại đây. Hiện toàn xã có khoảng 50 hộ gắn bó với nghề, với tổng diện tích khoảng 15ha. Các vườn ươm này tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương, với mức thu nhập trung bình 6 triệu đồng/tháng.

"Nguồn cây giống tại xã Thăng Bình đáp ứng tốt nhu cầu của các dự án trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên khắp cả nước. Nhờ nguồn giống dồi dào, chất lượng ổn định, nhiều doanh nghiệp, chủ rừng chủ động được kế hoạch trồng mới, phục hồi rừng, qua đó góp phần nâng cao độ che phủ và cải thiện sinh kế cho người dân", ông Khiết khẳng định.