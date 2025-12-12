Hàng chục nghìn người được tăng lương 2 lần từ năm 2026

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ tám (khóa XIII) sáng 12/12, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Lê Văn Hòa cho biết, tiền lương tối thiểu là "mức sàn" pháp lý bảo vệ người lao động yếu thế.

Vì vậy, mọi điều chỉnh về mức lương, phân vùng tiền lương phải dựa trên những căn cứ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động, người sử dụng lao động và sự phát triển bền vững của địa phương.

Đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tốc độ phát triển đô thị và hội nhập quốc tế sâu rộng, ông Hòa cho rằng chính sách lương tối thiểu phải được điều chỉnh linh hoạt, có tính tới chi phí giá cả sinh hoạt, tốc độ tăng trưởng, điều kiện đi lại, thị trường lao động chung giữa các địa bàn giáp ranh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM nhắc lại những bất cập bộc lộ về phân vùng tiền lương tối thiểu sau khi sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Lê Văn Hòa (Ảnh: Hoa Lê).

Cụ thể, sau sắp xếp, TPHCM có 168 xã. Việc phân vùng lương tối thiểu từ cấp huyện cũ sang cấp xã mới dẫn đến một số xã, phường, đặc khu trong cùng một không gian lao động nhưng lại thuộc hai phân vùng lương khác nhau, cách biệt tới hai bậc vùng.

Cụ thể, Liên đoàn lao động TPHCM nhận thấy với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa, hạ tầng giao thông, giá cả hàng hóa, chi phí sinh hoạt ở một số xã, phường, đặc khu trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) đã tiệm cận vùng I, không còn phù hợp với mức lương vùng III.

Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động TPHCM đã kiến nghị điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu từ vùng III lên vùng I đối với: Xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Ngãi Giao, xã Nghĩa Thành, xã Long Hải, xã Long Điền và đặc khu Côn Đảo.

"Đề xuất này xuất phát từ nguyên tắc quản lý các đơn vị giáp ranh vùng I thì khoảng cách chênh lệch không quá một phân vùng. Điều này nhằm thu hẹp khoảng cách về thu nhập, mức sống và điều kiện sinh hoạt giữa các khu vực, đồng thời hạn chế nguy cơ tranh chấp lao động do chênh lệch lương tối thiểu vì chênh lệch giữa vùng I và vùng III lên tới 1,17 triệu đồng", Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM nêu.

Trên cơ sở kiến nghị của Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Nội vụ TPHCM đã chủ trì họp với sự tham gia của nhiều bên liên quan về vấn đề này.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TPHCM báo cáo, kiến nghị Bộ Nội vụ về nội dung trên. Sau đó, Chính phủ ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP về mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó chấp thuận điều chỉnh các đơn vị nêu trên từ vùng III lên vùng II.

Qua đó, ông Hòa thông tin, điều chỉnh trên đã giúp cho hàng chục nghìn lao động được hưởng mức lương tối thiểu vùng mới.

Đặc biệt, đơn vị này cũng phát hiện kịp thời, đề nghị giữ nguyên tiền lương công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm ít nhất thêm 5% so với tiền lương công việc bình thường và tiền lương công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm ít nhất 7% so với tiền lương công việc bình thường. Nội dung này cũng được ghi nhận trong Nghị định 293 của Chính phủ mới đây.