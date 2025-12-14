Phát hiện 1,68 tấn lòng lợn không nguồn gốc, cất giữ trong sân nhà dân

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14/12 cho biết, vụ việc trên được phát hiện lúc 17h ngày 12/12 trong quá trình tuần tra của Công an phường Móng Cái 2.

Số lòng lợn có dấu hiệu bị mốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác phát hiện nhiều thùng carton xếp chồng trong sân một hộ dân trên đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2, có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, chị P.T.T. (SN 1991) khai nhận là chủ sở hữu số hàng hóa nói trên.

Lực lượng chức năng xác định có 168 thùng carton, mỗi thùng nặng khoảng 10kg, chứa tổng cộng 1.680kg lòng lợn đã qua sơ chế, đang có dấu hiệu nấm mốc.

Do chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, công an đã lập biên bản, đưa toàn bộ số hàng về trụ sở để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.