Chồng trẻ mất tích ở nước ngoài, vợ ôm 2 con thơ ngóng tin

Chiều 13/12, ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ cũ, Nghệ An), xác nhận địa phương đang nắm thông tin về trường hợp anh Lý Văn Bằng (SN 2000, trú xóm Vĩnh Tân), người đang lao động tại Đài Loan, được báo là mất tích từ chiều 12/12.

Theo báo cáo gia đình gửi chính quyền, chiều 12/12, sau giờ làm việc tại xưởng đóng tàu, anh Bằng cùng đồng nghiệp trở về khu nhà trọ.

Chị Huyền và 2 con nhỏ sốc trước tin chồng gặp nạn ở Đài Loan (Ảnh: Nguyễn Phê).

Khi đi qua đoạn đường cách nơi ở khoảng 200m, gần khu vực con sông đổ ra biển, nhóm nhìn thấy cá nhảy. Anh Bằng và một người bạn xuống khu vực sát mép nước thì bất ngờ thủy triều dâng mạnh, sóng cuốn trôi cả hai. Người bạn đi cùng may mắn thoát được, riêng anh Bằng bị sóng cuốn.

Từ thời điểm đó đến nay, lực lượng cứu hộ ở địa phương, cùng lao động Việt Nam tại khu vực vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có thông tin.

Theo chị Phạm Thị Huyền (vợ anh Bằng), chồng chị sang Đài Loan theo hợp đồng lao động hợp pháp do một doanh nghiệp trong nước phái cử. Khoảng một tháng trước, anh nhận việc tại xưởng đóng tàu ở cảng Suao, thị trấn Su Ao, huyện Yilan.

Gian bếp đơn sơ trong căn nhà của gia đình anh Bằng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Gia cảnh anh Bằng ở quê đặc biệt khó khăn. Vợ chồng anh có 2 con nhỏ, cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ hơn 1 tuổi. Vì muốn thay đổi cuộc sống, anh quyết định vay vốn để sang Đài Loan làm việc.

“Vài hôm trước, cô chủ nhiệm lớp có nhắn cho mẹ cháu để đóng tiền ăn bán trú cho con nhưng mẹ nói không có tiền. Chị Huyền phải nhắn cho chồng nhờ gửi về. Anh Bằng ứng được 1 triệu đồng từ công ty gửi về cho con và nói đến 23/12 nhận lương sẽ gửi thêm. Giờ nghe tin anh ấy mất tích, chúng tôi thực sự rất lo lắng…”, cô Nguyễn Thị Hoài, giáo viên Trường Mầm non Tân Hương, chia sẻ.

Ở quê nhà, mẹ già và vợ anh Bằng cùng 2 con nhỏ mong ngóng từng tin tức từ Đài Loan, cầu mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy anh.