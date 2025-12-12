Lương hưu tăng nhiều lần sau 10 năm vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ngưởi hưởng

Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vừa ban hành, Quốc hội yêu cầu điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị.

Chính phủ, Thủ tướng được giao chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, để các luật, nghị quyết được thi hành ngay khi có hiệu lực.

Gần đây nhất từ 1/7/2024, Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng thêm 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Mức điều chỉnh này cao gấp 2 lần mức điều chỉnh tăng bình quân của giai đoạn 2013-2023.

Bên cạnh đó, với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước 1/1/1995, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Theo đó, lương hưu sẽ tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Người dân nhận lương hưu hằng tháng (Ảnh: Hoa Lê).

Thời gian qua, mức lương hưu của người nghỉ hưu liên tục được nâng lên, trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội. Cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp.

Từ năm 1995 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 24 lần điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người về hưu.

Đặc biệt năm 2022, dù tình hình kinh tế đất nước có khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng lương hưu đã được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 1/1/2022. Những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 mà sau khi điều chỉnh theo mức chung, nếu lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng còn tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Tính riêng trong 10 năm (2013-2023), mức tăng bình quân lương hưu là hơn 8,43% mỗi lần điều chỉnh, cao hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trong cùng giai đoạn.

Giai đoạn 2016-2021, bình quân có khoảng 110.000 người hưởng lương hưu mới/năm. Trong đó, 435.000 người được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (chiếm 65,8%). Như vậy, cứ 3 người nghỉ hưu thì khoảng 2 người có tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% trung bình lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.