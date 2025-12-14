Công ty chi 700 tỷ đồng thưởng Tết 2026 cho người lao động

“Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, thị trường nhiều thách thức, doanh nghiệp may mắn duy trì sản xuất, thậm chí có thời điểm doanh thu cao hơn mong đợi. Tâm lý người lao động cũng ổn định.

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh doanh của công ty vẫn duy trì với nhiều tín hiệu khả quan. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi vừa tuyển thêm khoảng 6.000 công nhân để phục vụ sản xuất”, ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch công đoàn Công ty Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai), cho hay.

Ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Changshin Việt Nam (Ảnh: Hoa Lê).

Theo ông Đặng Tuấn Tú, các nhà máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của công ty hiện có khoảng 42.000 công nhân đang làm việc. Trung bình, thu nhập của công nhân khối sản xuất là 11 triệu đồng/tháng, mức cao nhất lên đến 20 triệu đồng/tháng đối với lao động làm việc lâu năm.

Tết Nguyên đán năm nay, công ty dự định chi khoảng 700 tỷ đồng để thưởng cho toàn bộ người lao động. Mức thưởng được tính tùy vào thâm niên làm việc.

Người lao động làm việc đủ 1 năm sẽ được thưởng tương đương 1 tháng lương. Từ năm làm việc thứ hai trở đi, mỗi năm sẽ được cộng thêm 5% tiền thưởng, mức thưởng tối đa không vượt quá 200% lương. Đối với người lao động mới vào làm chưa đủ 1 năm, công ty vẫn xem xét và áp dụng chế độ thưởng phù hợp.

Toàn bộ người lao động sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15 đến hết ngày 22/2/2026. Ngoài ra, công ty còn triển khai tặng quà Tết, tổ chức các chương trình liên hoan, tất niên.

Đơn vị cũng vừa thống nhất kế hoạch tăng lương cho người lao động theo quy định tăng lương tối thiểu vùng. Dự kiến tuần sau, đơn vị sẽ có thông báo chính thức.

“Chúng tôi cũng dự kiến tuyển thêm công nhân để sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu sản xuất tăng cao trong thời gian tới”, ông Đặng Tuấn Tú thông tin.

Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (TPHCM), cho biết doanh nghiệp dự kiến cho công nhân và người lao động nghỉ Tết từ ngày 13/2 đến 26/2 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 10 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Ông Trần Thanh Sơn, trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (Ảnh: Hoàng Triều).

Theo ông Sơn, doanh nghiệp hiện có khoảng 450 công nhân ở khối sản xuất. Mỗi người dự kiến sẽ được thưởng 1 tháng lương thực nhận, với mức trung bình khoảng 11 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất hơn 15 triệu đồng và thấp nhất là 6,8 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TPHCM), cho biết doanh nghiệp vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kéo dài từ ngày 13/2 đến 24/2. Năm ngoái, công ty thưởng Tết cho mỗi công nhân tương đương 2 tháng lương.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TKG Teakwang Vina (Đồng Nai), cho biết gần 35.000 công nhân của đơn vị sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15/2 đến 22/2. Hiện công ty vẫn đang xây dựng kế hoạch thưởng Tết.

“Trước mắt, chúng tôi vẫn duy trì các chương trình hỗ trợ như chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, ngày hội gia đình, tiệc sum vầy… Ngoài ra, những lao động gặp khó khăn do bão lũ cũng đã được công ty và công đoàn hỗ trợ kịp thời”, ông Phúc nói.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã gửi công văn đến Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, đề nghị báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026, đồng thời tổng hợp số liệu gửi về Bộ trước ngày 25/12.