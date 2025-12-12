Đột phá chính sách giúp "hồi sinh" làng nghề, nâng cao đời sống người dân

Tại ấp Đầu Doi, xã Hòn Đất, hàng trăm chiếc lò đất to nhỏ được sắp xếp cẩn thận chờ nắng hong khô. Đây là những sản phẩm không thể thiếu với các gian bếp gia đình người miền Tây ngày xưa, đặc biệt với người dân Khmer, tập trung sinh sống dọc bờ kênh Rạch Giá - Hà Tiên.

Người Khmer ở xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) thiết tha giữ nghề truyền thống (Ảnh: Bảo Trân).

Để làng nghề này tiếp tục được gìn giữ và phát triển bền vững, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp bảo tồn và phát triển. Huyện Hòn Đất (nay là xã Hòn Đất) đã có kế hoạch quy hoạch vùng nguyên liệu đất sét, đảm bảo nguồn cung ổn định, đồng thời phát triển du lịch làng nghề nhằm quảng bá giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer.

Anh Trần Văn Ơn (41 tuổi), chủ cơ sở làm lò đất tại đây, chia sẻ: "Việc giữ lửa cho lò cũng là cách giữ gìn một phần hồn cốt văn hóa của đồng bào Khmer mộc mạc, bền bỉ và đầy nghĩa tình. Với việc sản xuất 3 loại lò than, lò củi và lò bung, người thợ ở đây có thể kiếm thu nhập ổn định 400.000-500.000 đồng/ngày".

Không chỉ các làng nghề cổ truyền, các mô hình kinh tế mới với sự hỗ trợ của địa phương cũng đã giúp nhiều người dân tộc ở An Giang thoát nghèo bền vững. Điển hình là câu chuyện của ông Danh Út ở xã Định Hòa.

Cuối năm 2023, ông được địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng dành cho hộ vừa thoát nghèo để phát triển kinh tế gia đình. Với số tiền này, ông mạnh dạn đầu tư nuôi lươn không bùn, đạt sản lượng trên 1 tấn, trị giá gần 80 triệu đồng.

Ông Út bộc bạch: "Nhà nước trao cho gia đình mình 'cần câu' thì mình phải tự ý thức lao động để vươn lên."

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh An Giang đã bố trí hàng trăm tỷ đồng ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều này đã góp phần làm thay đổi diện mạo, cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống người dân, khiến tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm mạnh theo từng năm.

Đặc biệt, Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 được xem là "cú hích" lịch sử mang ý nghĩa chiến lược. Với tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 đạt con số ấn tượng với hơn 1.000 tỷ đồng, sự đầu tư tập trung đã mang lại những thành tựu vượt trội.

Cánh đồng thốt nốt ở khu vực miền núi tỉnh An Giang (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sự đổi thay lớn nhất chính là kết cấu hạ tầng. Đến cuối năm 2025, An Giang tự hào đạt được chỉ tiêu 100% số xã vùng DTTS có đường ô tô đến trung tâm, đồng thời tỷ lệ km đường giao thông được kiên cố hóa đến trung tâm xã, thôn, bản cũng đạt mức 100%. Gần 99% hộ đồng bào DTTS đã được sử dụng điện lưới quốc gia, và gần 90% hộ DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh vào năm 2025.

Hiệu quả về hạ tầng đã kéo theo kết quả tích cực về sinh kế. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS đã giảm mạnh từ 7,62% năm 2021 xuống chỉ còn 2,40% vào năm 2025. Kết quả này trực tiếp làm tăng thu nhập bình quân đầu người DTTS, từ 49 triệu đồng lên 63 triệu đồng trong cùng giai đoạn.

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, An Giang đã có những chính sách đặc thù nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc các dân tộc, như ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dạy chữ Khmer tại các cơ sở tôn giáo và chữ Hoa, cùng với việc hỗ trợ đóng mới ghe Ngo truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết.

Lễ hội Đua bò Bảy Núi là lễ hội văn hóa nông nghiệp độc đáo, diễn ra hàng năm trong dịp lễ Sene Dolta của người Khmer tại tỉnh An Giang (Ảnh: Hải Long).

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực và tái cơ cấu kinh tế vùng DTTS và miền núi. Trọng tâm, địa phương đang thực hiện hiệu quả 3 chương trình Mục tiêu quốc gia gắn với phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái bền vững.

Cùng với đó, địa phương sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao dân trí với chính sách Bình dân học vụ số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; và quan tâm củng cố an ninh biên giới, phát huy vai trò người có uy tín. Những nỗ lực này sẽ góp phần củng cố lòng tin của đồng bào DTTS, tạo nền tảng vững chắc cho một An Giang phát triển bền vững và thịnh vượng, thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.