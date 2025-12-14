Trắng tay sau lũ, nông dân vực dậy trông vào vụ Tết

Hàng trăm hecta rau màu tại các xã ven sông Vu Gia, Thu Bồn của Đà Nẵng, như Gò Nổi, Điện Bàn, Vu Gia, Đại Lộc, đã bị thiệt hại nặng nề sau các trận lũ liên tiếp cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bùn, cát bồi lấp, mất khả năng sản xuất.

Tại xã Vu Gia, khoảng 700ha rau xanh, đặc biệt là ớt, đã bị hư hại sau khi bà con nông dân mới xuống giống. Nhiều ruộng hoa màu bị bùn, cát bồi lấp dày từ 0,5 đến 1m, khiến việc canh tác trở nên vô cùng khó khăn.

Ngay khi lũ vừa rút, ở những vùng đất còn canh tác được, người dân bắt tay gieo trồng vụ mới (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Lê Đức Mãn (58 tuổi, trú tại thôn Khương Mỹ, xã Vu Gia) cho biết, gia đình ông có 7 sào đất nông nghiệp nhưng hiện chỉ 3 sào có thể canh tác, số còn lại bị cát bồi lấp.

"Chúng tôi mong sớm có đất để khôi phục vườn trồng hoa màu, kịp cung ứng thị trường Tết sắp đến", ông Mãn chia sẻ.

Cánh đồng rau màu Bàu Tròn (xã Đại Lộc), vựa rau lớn cung ứng cho Đà Nẵng và các vùng lân cận với diện tích khoảng 50ha, đã bị thiệt hại gần như hoàn toàn. Hầu hết diện tích hoa màu gieo gối vụ đều bị nước lũ làm chết sạch.

Người dân tích cực chăm sóc rau màu để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Lan (thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) cho biết, 6 sào rau của gia đình bà đã bị ngập nước dài ngày, toàn bộ diện tích rau màu vừa xuống giống bị héo rũ, mất trắng. Giàn, lưới và các thiết bị nông nghiệp cũng bị cuốn trôi.

"Để khôi phục sản xuất, vợ chồng tôi gieo trồng khổ qua, mướp hương… với hy vọng phục vụ thị trường Tết và có thêm thu nhập cho gia đình", bà Lan nói.

Ngoài việc ngập úng, tình trạng bồi lấp cát cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp. Tại các thôn Liên Thuận, Hòa Mỹ, Phiếm Ái 2, Đại Phú - những khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung lớn nhất xã Đại Lộc, lớp cát bồi lấp phủ dày từ 0,5 đến 1m, thậm chí có nơi lên tới 1,5m, lấp hoàn toàn tầng đất canh tác.

Ông Huỳnh Hưng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, thông tin địa phương có khoảng 111ha rau bị hư hại sau mưa lũ, chủ yếu là bầu, mướp, khổ qua. Bên cạnh đó, 200ha đất ven sông bị bồi lấp cát, trong đó gần 50ha bị bồi lấp nặng hơn 1m, còn 150ha bị bồi lấp nhẹ hơn và người dân có thể tự khắc phục.

Các vườn ươm cũng chuẩn bị cung ứng giống cho người dân gieo trồng vụ mới (Ảnh: Ngô Linh).

"Sau lũ, UBND xã đã khảo sát và báo cáo UBND thành phố. Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, xã đang thuê đơn vị tư vấn lập phương án, tổ chức nạo vét, báo cáo thành phố cho chủ trương thực hiện", ông Quang cho biết.

Theo thống kê của ngành chức năng Đà Nẵng, trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, toàn thành phố có hơn 900ha diện tích đất bị bồi lấp, sạt lở. Các xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Thượng Đức (250ha), Đại Lộc (200ha), Vu Gia (180ha), Điện Bàn Tây (105ha).

Trước tình hình này, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn giao các sở, ban, ngành, địa phương triển khai xử lý đất, cát bồi lấp, phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.

UBND xã, phường có trách nhiệm quản lý lượng cát, đất dư thừa để phục vụ các công trình, dự án đầu tư công, tuyệt đối không mua bán, vận chuyển ra ngoài địa phương.