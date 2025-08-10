Chủ hộ kinh doanh nào không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc?

Chủ hộ kinh doanh sẽ tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2025 (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Anh Tường đã tham gia BHXH ở công ty từ trước. Ngoài ra, anh còn mở một cửa hàng để kinh doanh riêng. Cửa hàng của anh có hạch toán thuế giá trị gia tăng, xuất hóa đơn trực tiếp hằng ngày, có báo cáo thuế theo quý.

Anh Tường hỏi: “Từ ngày 1/7, các chủ cửa hàng phải tham gia BHXH. Vậy trường hợp của tôi có thể tiếp tục tham gia BHXH ở công ty hay không? Hay bắt buộc chủ hộ phải tham gia BHXH tại cửa hàng?”.

Trả lời anh Tường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trường hợp của anh Tường là người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khác nhau.

Thứ nhất, anh Tường thuộc nhóm người làm việc theo hợp đồng lao động.

Thứ hai, đồng thời anh Tường cũng thuộc nhóm chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2025.

Căn cứ vào cách xác định đối tượng tham gia đối với chủ hộ kinh doanh đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia khác nhau được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc) thì anh Tường vẫn tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc ở công ty, không phải tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh.

Khác anh Tường, anh Trung là chủ hộ kinh doanh cá thể và đang nộp thuế theo phương thức khoán.

Anh Trung hỏi: “Từ khi nào tôi phải tham gia BHXH bắt buộc? Nếu chưa bắt buộc thì có thể tham gia BHXH tự nguyện như thế nào?”.

Theo BHXH Việt Nam, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2025. Đối với chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh không thuộc nhóm trên thì tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2029.

Vì vậy, trường hợp của anh Trung nếu không phải là chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2025.

Tuy nhiên, Luật BHXH quy định, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và không phải là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Do đó, nếu anh Trung có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì liên hệ với BHXH tỉnh, thành phố, BHXH cơ sở hoặc tổ chức dịch vụ ủy quyền thu BHXH tại nơi cư trú để được hướng dẫn đăng ký tham gia.