Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và "mắt xích" mới ít ai biết đến

Giá cổ phiếu các doanh nghiệp trong hệ sinh thái thăng hoa đưa tổng tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lên cao nhất từ trước đến nay với 3,6 tỷ USD (cập nhật từ Forbes vào chiều 4/9).

Tính từ đầu năm, cổ phiếu HDB của HDBank đã tăng 27,5% lên 33.100 đồng/đơn vị, mức cao nhất 3 năm. Số cổ phiếu HDB cá nhân do bà Thảo nắm giữ và thông qua Công ty cổ phần Sovico lên đến khoảng 526,7 triệu cổ phiếu, ước tính giá trị khoảng 17.433 tỷ đồng.

Song song đó, cổ phiếu VJC của Vietjet Air cũng bất ngờ tăng trong một tháng trở lại đây, lên 140.000 đồng/đơn vị, cũng cao nhất 3 năm và tăng gần 43% kể từ đầu năm. Hiện, bà Thảo sở hữu 47,47 triệu cổ phiếu VJC. Thông qua công ty Huong Duong Sunny Investment Co. bà nắm giữ thêm gần 155 triệu cổ phiếu VJC. Tổng giá trị 202,4 triệu cổ phiếu VJC mà bà Nguyễn Thị Phương Thảo nắm giữ ước tính xấp xỉ 28.346 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ khoảng 8 tháng năm nay, tỷ phú tự thân này đã có thêm gần 1 tỷ đôla Mỹ. Bà Thảo đang là người giàu thứ hai của Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng.

Có 1 triệu USD đầu tiên khi mới 21 tuổi

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội, được biết đến là một trong số ít doanh nhân Việt may mắn có cơ hội được đi du học đại học ngành Kinh tế tài chính ở Liên Xô năm bà 17 tuổi. Bà nhanh chóng nổi tiếng trong cộng đồng không chỉ với thành tích học tập xuất sắc mà còn có tài kinh doanh thiên bẩm.

Khi còn là sinh viên năm thứ hai, nhân cơ hội thị trường Đông Âu đang trong tình trạng mọi thứ đều khan hiếm, bà Thảo đã bắt đầu kinh doanh từ hàng điện tử, máy tính, máy fax đến băng đĩa, đồng hồ, thậm chí “buôn” cả hàng nông sản từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) sang Đông Âu. Bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng thị trường khan hiếm và cần thiết như thiết bị, sắt thép, phân bón…

Chỉ vài năm sau, bà Thảo đã có 1 triệu USD đầu tiên khi mới 21 tuổi. Trở về Việt Nam, bà tập trung đầu tư vào hai lĩnh vực chính là tài chính và bất động sản. Trong đó, tên tuổi của bà Nguyễn Thị Phương Thảo phần lớn gắn liền với hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air.

Tên tuổi bà Nguyễn Thị Phương Thảo gắn liền với hãng hãng không Vietjet Air (Ảnh: Vietjet Air).

Vietjet Air nhận được giấy phép kinh doanh vào năm 2007, được định hướng phát triển theo mô hình bay giá rẻ. Đến nay, hãng đã trở thành hãng hàng không tư nhân chiếm thị phần lớn trong ngành.

Dù vấp phải không ít “scandal”, Vietjet Air vẫn phủ sóng và phát triển mạnh mẽ. Trước Covid-19, hãng thu về hàng tỷ đôla Mỹ doanh thu, tương đương hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm. Đến nay, con số này đã quay về thời hoàng kim.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Vietjet Air đạt doanh thu hàng không là 35.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất đạt 35.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Đến hết quý II/2025, hãng khai thác tổng cộng 154 đường bay (109 đường bay quốc tế và 45 đường bay nội địa). Hãng khai thác gần 41.000 chuyến bay, vận chuyển 7,5 triệu lượt hành khách. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển trong quý đạt gần 29 nghìn tấn.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 112.330 tỷ đồng, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 1,76 lần và hệ số thanh khoản 1,44 lần ở mức thanh khoản tốt trong ngành hàng không.

Cùng chồng "chèo lái" hệ sinh thái đa ngành

Ngoài hàng không, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn đầu tư vào bất động sản thông qua Sovico Holdings - doanh nghiệp được biết đến với nhiều thương vụ đầu tư bất động sản lớn ở cả Việt Nam và nước ngoài.

Sovico Holdings hiện kinh doanh trên 4 lĩnh vực chính là bất động sản; đầu tư tài chính - ngân hàng; điện - năng lượng và hàng không. Sovico Holdings cũng là cổ đông sáng lập của hãng hàng không tư nhân VietJet Air. Một số thương vụ đình đám của đơn vị này có thể kể đến như mua lại resort Furama, L’Alyana Ninh Vân Bay và Ana Mandara Cam Ranh (Khánh Hòa), Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long (chủ đầu tư dự án Dragon City ở trung tâm TPHCM)...

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank. Còn ông Nguyễn Thanh Hùng - chồng bà Nguyễn Thị Phương Thảo - cũng là doanh nhân thuộc thế hệ 6X-7X lập nghiệp ở Đông Âu. Hiện, ông Nguyễn Thanh Hùng cùng vợ nắm giữ vị trí chủ chốt tại Tập đoàn Sovico, HDBank, Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô, Vietjet Air.

Con trai lớn của ông Hùng, bà Thảo là Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (tên tiếng Anh là Tommy Nguyễn). Khác với nhiều "thế hệ F2" nhà đại gia Việt, Nguyễn Phước Hùng Anh Victor không làm việc tại công ty của bố mẹ mà bắt đầu khởi nghiệp riêng.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Nguyễn Phước Hùng Anh Victor được giới thiệu là co-founder của start up Swift 247 - công nghệ cung cấp dịch vụ chuyển phát siêu tốc thông qua đường hàng không.

Mắt xích mới ít ai biết tới – xuất hiện trong vụ tài trợ 100 tỷ vào "trái tim" AI của Đà Nẵng

Nhạy bén và thức thời về kinh doanh, trong bối cảnh công nghệ bùng nổ, hệ sinh thái của bà Nguyễn Thị Phương Thảo vừa có một doanh nghiệp về AI là Galaxy Holdings - "mắt xích" mới ít ai biết tới.

Đáng nói, tháng 3 năm nay, Ngân hàng Số Vikki cùng Galaxy Holding đầu tư hệ thống phòng Lab hiện đại với ngân sách 100 tỷ đồng cho năm đầu tiên; bao gồm tập trung đầu tư trang thiết bị, xây dựng chương trình đào tạo, và chi phí vận hành. Hai bên công bố quan hệ hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn cho Đà Nẵng và Việt Nam trong thời gian tới.

Cả ngân hàng số Vikki và Galaxy Holdings (tên đầy đủ là Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings) đều là thành viên của hệ sinh thái Sovico Group. Trong đó, Vikki có tiền thân là Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), sau khi được chuyển giao bắt buộc, trở thành công ty con 100% vốn của HDBank - ngân hàng do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực.

Còn Galaxy Holdings thành lập vào tháng 8/2021 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, do Sovico Group góp vốn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Hiện nay, công ty do ông Trần Thanh Hải làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo giới thiệu, doanh nghiệp là một tập đoàn công nghệ số, mục đích nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh truyền thống thành kinh doanh số, truyền cảm hứng cho mọi người cùng đóng góp và xây dựng một Việt Nam thịnh vượng trong thế giới số.

Dù là “mắt xích” mới mẻ của tỷ phú Phương Thảo, song Galaxy Holdings đã và đang phát triển thành tập đoàn công nghệ số toàn diện với nhiều công ty thành viên đa dạng sản phẩm, dịch vụ. Hiện, Galaxy Holdings có 10 thành viên từ tài chính công nghệ, đến đưa AI vào lĩnh vực y tế, hàng không, các đơn vị kinh doanh trong hệ thống.

Hệ sinh thái số được giới thiệu hiện có 1.200 nhân sự, bao gồm hơn 450 kỹ sư và 6 doanh nghiệp đối tác lớn với doanh thu 1 tỷ đôla Mỹ trở lên.

Theo lộ trình phát triển, giai đoạn 2024-2026, Galaxy Holdings sẽ mở rộng cung cấp dịch vụ ra các đối tác bên ngoài hệ sinh thái Sovico. Công ty cũng đề mục tiêu hợp tác với những doanh nghiệp kỹ thuật số có giá trị cao.

Trong đó, Galaxy Pay là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính - Fintech. Còn Galaxy Joy đặt mục tiêu trở thành nền tảng tích điểm hàng không phong cách sống số 1 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Galaxy Finx là đơn vị phát triển fintech đang xây dựng tương lai của thị trường tiền tệ và ngân hàng. Galaxy Connect là đơn vị hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh nhờ kết hợp AI với mô hình OTO (Online - Tele - Offline) tối ưu hành trình khách hàng...