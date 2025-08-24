CEO Thaco từ chức; tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lập đỉnh

Bkav Pro bán tài sản bảo đảm để xử lý nợ trái phiếu

Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav ( Bkav Pro ) mới đây công bố nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu về việc định giá lại tài sản bảo đảm.

Phạm vi tài sản bảo đảm được định giá lại bao gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bkav và 4,9 triệu cổ phần Công ty cổ phần Bkav thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Cụ thể, Bkav Pro có 30 ngày kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực (ngày 24/7) để tìm kiếm đối tác bán tài sản bảo đảm với điều kiện tổng số tiền thu được từ việc bán tài sản bảo đảm và số tiền Bkav tự thu xếp được để trả nợ cho người sở hữu trái phiếu tối thiểu bằng nghĩa vụ được bảo đảm chưa được thanh toán.

Đại gia Việt Nam đưa heo lên "ở chung cư"

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường , hiện nay có 2 đơn vị là Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (BaF, mã chứng khoán: BAF) và Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa gửi văn bản xin ý kiến bộ về triển khai mô hình chăn nuôi heo trong nhà nhiều tầng.

Trước đó, ngày 6/7, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm từ thịt heo, diện tích 25 ha của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh (thành viên của BaF); 2 trang trại chăn nuôi heo cao tầng công nghệ lọc khí - khử mùi, mỗi dự án diện tích 65 ha của Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao BAF Tây Ninh 1 và BAF Tây Ninh 2.

Nếu được “gật đầu”, Việt Nam sẽ chính thức triển khai mô hình nuôi heo cao tầng đầu tiên.

CEO Thaco từ chức sau hơn 20 năm gắn bó

Ông Phạm Văn Tài - Tổng giám đốc Thaco và ông Nguyễn Một - Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa - Truyền thông của doanh nghiệp này tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn Thaco . Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Bá Dương sẽ kiêm nhiệm cương vị CEO doanh nghiệp.

Thông tin được công bố trên website của doanh nghiệp. Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, phía Thaco cho biết hai ông Phạm Văn Tài, Nguyễn Một từ chức và về hưu.

Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương trao hoa tri ân Tổng giám đốc Phạm Văn Tài và Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa - Truyền thông Nguyễn Một (Ảnh: Thaco).

Biến động nhân sự chủ chốt tại EVN Finance

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ( EVN Finance ) vừa có loạt văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Các công bố này đều liên quan đến nhân sự chủ chốt.

Cụ thể, ngày 15/8, Hội đồng quản trị EVN Finance đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Mai Danh Hiền và đơn từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Mạnh Linh.

Trong đơn từ nhiệm, ông Mai Danh Hiền cho biết làm đơn này theo nguyện vọng cá nhân và sự phân công của HĐQT. Ông Hiền sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT.

Công ty xổ số báo lãi lớn, trả thưởng hàng nghìn tỷ đồng

Hàng loạt công ty xổ số ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng nửa đầu năm. Chi phí trả thưởng theo đó cũng tăng cao, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo thống kê của phóng viên Dân trí từ báo cáo bán niên của các công ty xổ số, phần lớn công ty xổ số truyền thống ghi nhận doanh thu tăng trưởng nửa đầu năm nay.

Dẫn đầu nhóm công ty xổ số truyền thống là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM với doanh thu nửa đầu năm đạt 7.027 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Diana xin lỗi sau ồn ào mời Negav

Mới đây, thương hiệu băng vệ sinh Diana Việt Nam tổ chức chiến dịch quảng bá mới với sự xuất hiện của rapper Negav (tên thật là Đặng Thành An) trong vai trò khách mời đặc biệt.

Ngay sau đó, nhiều người tiêu dùng đã lập tức phản ứng gay gắt, chỉ trích thương hiệu này. Trước phản ứng dữ dội, Diana cũng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận không kiểm soát tốt trong khâu lựa chọn nghệ sĩ, để cảm tính cá nhân ảnh hưởng đến quyết định.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Diana Unicharm, thành lập từ tháng 4/2007 là đơn vị sở hữu thương hiệu băng vệ sinh Diana, thuộc Tập đoàn Unicharm Nhật Bản.

Theo công bố thời điểm tháng 11/2015, ông Đỗ Anh Tú (sinh năm 1962) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Công ty có vốn điều lệ 360 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Unicharm (Thái Lan) góp 342 tỷ đồng (chiếm 95%), tư nhân góp 18 tỷ đồng (5%).

Tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lập đỉnh

Theo cập nhật từ Forbes vào chiều 21/8, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 3,7 tỷ USD - là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong quá khứ, tài sản của bà Thảo từng đạt cao nhất 3,1 tỷ USD vào các năm 2018 và 2022. Ở các năm xen kẽ, con số chỉ dừng lại hơn 2 tỷ USD. Vào cuối năm 2024, Forbes ghi nhận đạt 2,8 tỷ USD.

Như vậy chỉ khoảng 8 tháng năm nay, tỷ phú tự thân này đã có thêm gần 1 tỷ USD. Tài sản bà Thảo gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh cổ phiếu HDB (HDBank) và VJC (Vietjet Air) - nơi bà làm lãnh đạo - đều gia tăng.

Masterise Group tăng vốn, lấn sân mảng hàng không

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, ngày 19/8 vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) hoàn tất tăng vốn từ gần 6.727 tỷ đồng lên 35.227 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp không công bố thông tin về cơ cấu cổ đông sau khi tăng vốn điều lệ. Hồi tháng 3, công ty này đã tăng vốn điều lệ từ mức hơn 2.423 tỷ đồng lên gần 6.727 tỷ đồng.

Bên cạnh tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp còn tăng ngành nghề kinh doanh. Trong bản công bố mới nhất, doanh nghiệp đăng ký 61 ngành nghề kinh doanh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới như hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, bốc xếp hàng hoá cảng hàng không, cung cấp suất ăn hàng không, cung cấp xăng dầu hàng không, điều hành tour du lịch...

Trùm buôn ô tô MG trở lại sàn chứng khoán

Ngày 22/8, thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận sự trở lại của Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (mã chứng khoán: PTM). PTM là công ty con của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX), doanh nghiệp hiện dẫn đầu thị phần phân phối xe Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Công ty Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM hiện là công ty con của Haxaco, đảm nhận vai trò quan trọng là phân phối thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam. Trước đây, Haxaco nắm giữ tới 98,3% vốn điều lệ của công ty này, nhưng hiện tỷ lệ này giảm còn 51,62% để đảm bảo yêu cầu tách bạch sở hữu theo từng thương hiệu ô tô (Mercedes-Benz và MG) từ phía đối tác quốc tế.

Hơn 32 triệu cổ phiếu PTM chính thức giao dịch trở lại trên sàn UPCoM, với giá tham chiếu 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa khởi điểm khoảng 640 tỷ đồng.