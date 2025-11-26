Doanh nghiệp không làm ESG thì mất cơ hội, làm sớm thì có lợi thế sớm

Chia sẻ tại Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” do báo Dân trí tổ chức chiều nay (26/11), GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp - nhấn mạnh rằng ESG đang trở thành một yêu cầu mang tính sống còn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

"Thực tế cho thấy 98,5% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), nhưng chỉ có khoảng 15% bắt đầu tiếp cận ESG", ông Quốc Anh chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng rào cản lớn nhất không phải là nhận thức, mà chính là nguồn lực như tài chính hạn chế, thiếu nhân sự có chuyên môn, chưa có công cụ công nghệ phù hợp...

Ông Mạc Quốc Anh nêu, ESG đang dần trở thành chuẩn mực bắt buộc toàn cầu. CBAM của châu Âu yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải chứng minh phát thải carbon; các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi nhà cung cấp tại Việt Nam cung cấp đầy đủ dữ liệu môi trường, lao động và quản trị minh bạch.

GS.TS Mạc Quốc Anh chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, các ngân hàng và tổ chức tài chính cũng triển khai chính sách tín dụng xanh. Hàng loạt hiệp định lớn như CPTPP, EVFTA, RCEP thiết lập tiêu chuẩn lao động - môi trường ở mức cao hơn.

“Doanh nghiệp không làm ESG thì mất cơ hội, không thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngược lại, doanh nghiệp đi sớm - làm sớm - chuẩn hóa sớm sẽ có lợi thế lớn về thị trường, thương hiệu và vốn”, ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, SME vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể như hạn chế tài chính, thiếu nhân sự chuyên môn và tâm lý e ngại vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

Theo ông Quốc Anh, điều quan trọng nhất là SME không nên kỳ vọng làm những điều lớn lao ngay từ đầu, mà phải chọn cách tiếp cận phù hợp. “SME không cần bắt đầu bằng những việc lớn, mà hoàn toàn có thể đi từng bước nhỏ nhưng chắc, đúng và đủ”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Quốc Anh, ESG không chỉ là nhiệm vụ tuân thủ mà còn là giá trị gia tăng cho thương hiệu, thể hiện trách nhiệm với xã hội và môi trường, qua đó nâng cao niềm tin từ nhà đầu tư và khách hàng quốc tế.

"ESG không phải là chi phí - ESG là khoản đầu tư cho niềm tin và tương lai", ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Ông kêu gọi cộng đồng SME Việt Nam hành động ngay từ hôm nay, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và có thể đo đếm được, đồng thời mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ phù hợp với quy mô doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng "bản đồ ESG cho SME Việt Nam", hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.