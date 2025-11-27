Thủ tướng đối thoại với giám đốc WEF, 60 phút bàn chiến lược cho Việt Nam

Chiều 26/11, tại TPHCM, phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã diễn ra về chủ đề "Chuyển đổi kép từ chiến lược đến hành động - Định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình". Sự kiện này là tâm điểm, điểm nhấn đặc biệt trong chương trình Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.

Trong chương trình đối thoại dài hơn 60 phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời nhiều câu hỏi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược từ điều phối viên Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành của WEF.

Khoa học công nghệ sẽ đưa Việt Nam thành nước phát triển

Câu hỏi đầu tiên về những bài học trong quá khứ để hướng tới tương lai, Thủ tướng cho rằng việc nhìn về quá khứ giúp rút ra bài học kinh nghiệm, hướng đến tương lai. Năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước. Trong quãng thời gian đó, đất nước trải qua 40 năm chiến tranh, khoảng 30 năm bị cấm vận.

"Ngài có thể hình dung khó khăn, thách thức của chúng tôi đến mức độ nào", Thủ tướng nói. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam không sống trong quá khứ mà chọn gác lại, tôn trọng khác biệt, khai thác điểm tương đồng, hướng tới tương lai.

Thủ tướng cho biết, ngành nông nghiệp, nền văn minh lúa nước đã giúp Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu, kém phát triển, bị tàn phá sau chiến tranh trở thành nước đang phát triển, xóa đói giảm nghèo.

Tiếp theo, công nghiệp đã giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao.

Hiện nay, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ giúp Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng cùng đại biểu quốc tế (Ảnh: BTC).

Trong câu hỏi thứ hai, điều phối viên đề nghị Thủ tướng - người vừa trở về từ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi - phân tích sâu hơn về những yếu tố giúp làm tăng khả năng chống chịu của Việt Nam trong một thế giới rất biến động.

Theo Thủ tướng, chủ đề chính của Hội nghị G20 lần này là đoàn kết, bình đẳng, ổn định, phản ánh đúng những nhu cầu của thế giới hiện nay. Hội nghị cũng chỉ ra những thách thức rất lớn của thế giới hiện nay, đó là sự phân cực về chính trị, phân tách về kinh tế, phân mảnh về thể chế, và phân hóa về phát triển. Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại sau đại dịch Covid-19, nợ Chính phủ toàn cầu tăng cao; thương mại thế giới sụt giảm….

"Chúng ta phải chấp nhận những rủi ro này để nhìn thấy những thời cơ và thuận lợi”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh khó khăn, tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lại tăng lên; nợ công thế giới tăng nhưng tỷ lệ nợ công của Việt Nam lại giảm xuống; quy mô nền kinh tế, GDP bình quân đầu người tăng lên….

Thủ tướng cho biết, Việt Nam vượt qua những thách thức nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đoàn kết từ nhân dân, kết hợp với sức mạnh thời đại, đường lối đối ngoại đúng đắn.

Chuyển đổi số và xanh là ưu tiên hàng đầu, là vòng tuần hoàn kép

Trong câu hỏi thứ ba, điều phối viên đề nghị Thủ tướng chia sẻ về vai trò của chuyển đổi kép (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh) đối với Việt Nam.

Với câu hỏi này, Thủ tướng tái khẳng định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển nhanh và bền vững. "Đây là hai mặt song song của một quá trình, có quan hệ mật thiết lẫn nhau, có thể nói là một vòng tuần hoàn kép", Thủ tướng nêu.

Trong đó, trước tiên Việt Nam phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi kép; từ đó biến thành hành động, các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả, gồm 5 nhóm: Phát triển hạ tầng xanh, hạ tầng số; xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch; đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi; ứng dụng quản trị thông minh.

Đồng thời, phải có các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực, phải đẩy mạnh hợp tác công tư. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang quyết liệt triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực.

Nhà nước phải kiến tạo, thanh niên phải tiên phong trong khởi nghiệp

Thủ tướng nêu rõ: Nhà nước phải kiến tạo, thanh niên phải tiên phong trong khởi nghiệp (Ảnh: BTC).

CEO WEF sau đó tiếp tục nêu những câu hỏi đi sâu vào giải pháp chuyển đổi kép của Việt Nam, làm sao để huy động được nguồn lực từ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, tinh thần khởi nghiệp cũng như phát huy được lực lượng thanh niên, lao động trẻ….

Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, phải huy động tổng lực các nguồn lực trong xã hội. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chiếm 95-97% tổng số doanh nghiệp, Thủ tướng đánh giá lực lượng này đóng góp lớn vào GDP và giải quyết nhiều việc làm. Hiểu được nhóm này cần thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt... Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân tăng cường sự hỗ trợ đã được ban hành.

Về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thủ tướng cho biết Việt Nam có nhiều chương trình, phong trào, hoạt động, chính sách khuyến khích điều này trong học sinh, sinh viên, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp. Người dân Việt Nam nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng đều đam mê với cái mới và muốn đóng góp cho đất nước.

"Từ cái gốc là lòng yêu nước, chúng tôi khuyến khích, hỗ trợ, đào tạo để đưa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trở thành phong trào, xu thế và mong WEF góp phần vào việc này, nhất là trong những ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, chip bán dẫn… Nhà nước phải kiến tạo, thanh niên phải tiên phong trong khởi nghiệp", Thủ tướng phát biểu.

Phần cuối cùng, khi người điều phối đề nghị Thủ tướng chia sẻ vai trò của ASEAN trong kinh tế toàn cầu cũng như vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy tinh thần đối thoại trên tầm quốc tế?

Thủ tướng nêu rõ, sự phát triển của Việt Nam không tách rời sự phát triển của khu vực; Đông Nam Á là khu vực năng động và là tâm điểm tăng trưởng trong nhiều thập kỷ vừa qua.

Thủ tướng đề nghị WEF đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu thành sự kiện thường niên

Đại diện TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố Biên bản ghi nhớ (MOU) trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Ảnh: BTC).

Về vai trò của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Theo người đứng đầu Chính phủ, để đối thoại thành công, cần kích hoạt các giá trị chung, cùng tinh thần công bằng, tôn trọng lẫn nhau, kiên trì nguyên tắc rằng mọi xung đột đều phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại.

"Chúng tôi sẵn sàng cùng WEF và các đối tác để thúc đẩy đối thoại tại những nơi xung đột, những nơi còn có nghi ngờ, chưa có lòng tin để mang lại hòa bình, hợp tác và phát triển cho tất cả các nước, không người dân bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nói.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu do UBND TPHCM chỉ đạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và WEF tổ chức. Diễn đàn được phát triển từ Diễn đàn Kinh tế TPHCM thường niên của địa phương, theo mô hình đồng hành với WEF.

Tại buổi tiếp CEO WEF Stephan Mergenthaler trưa 26/11, Thủ tướng cũng đề nghị WEF nghiên cứu, xem xét đề xuất của Việt Nam về việc đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu thành sự kiện thường niên của WEF.