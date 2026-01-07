Sacombank bất ngờ báo lỗ quý IV, cả năm 2025 thực hiện 52% chỉ tiêu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025.

Tổng thu nhập lãi thuần ước đạt 31.075 tỷ đồng, trong đó thu nhập thuần từ lãi khoảng 26.102 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% tổng thu nhập. Ngoài ra, lãi thuần từ dịch vụ đạt 2.788 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối khoảng 905 tỷ đồng, hoạt động khác khoảng 1.280 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 của Sacombank ước đạt 7.628 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch được đại hội cổ đông giao. Điều này là một bất ngờ lớn với thị trường. Trước đó, Sacombank được kỳ vọng sẽ xử lý dứt điểm các tồn đọng tài chính, từ đó giúp ngân hàng bứt phá.

Lũy kế 3 quý đầu năm, ngân hàng công bố lợi nhuận tới gần 11.000 tỷ đồng. Như vậy, quý IV Sacombank ghi nhận kết quả lợi nhuận âm.

Sacombank bất ngờ báo lỗ trong quý IV, cả năm 2025 chỉ thực hiện 52% chỉ tiêu (Ảnh: DT).

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng ước đạt 909.084 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 58.933 tỷ đồng. Dư nợ cho vay thị trường ước đạt 612.088 tỷ đồng, trong khi huy động thị trường vào khoảng 622.347 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ CASA đạt khoảng 15,15%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân ngành (khoảng 40%). Biên lãi ròng (NIM) của Sacombank ước đạt 3,22%.

Hiện, chất lượng tài sản vẫn được cho là vấn đề lớn nhất của Sacombank. Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng ở mức gần 7%, nợ xấu trên tổng cấp tín dụng 4,95%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn ngành.

Được biết, Sacombank vẫn đang trong quá trình trích lập và xử lý các tồn đọng kéo dài nhiều năm. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2025 lên tới 11.157 tỷ đồng, tiếp tục bào mòn lợi nhuận và là nguyên nhân chính khiến ngân hàng chưa thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh.