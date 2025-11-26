Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng là “phòng thí nghiệm xanh và số” của khu vực

Chiều 26/11, tại TPHCM, sau phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất.

5 điểm hội tụ nhận thức rất quan trọng

Về những nội dung tiếp thu được từ các thảo luận rất phong phú tại Diễn đàn, Thủ tướng cho rằng có 5 điểm hội tụ nhận thức rất quan trọng.

Thứ nhất, các đại biểu cùng chia sẻ nhận thức chung về thế giới. Trong một thế giới đầy biến động, "phẳng" nhưng cũng rất "chông gai", với những vấn đề, thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, các đại biểu đều nhất trí cao về việc tăng cường hơn nữa đoàn kết, hợp tác, đối thoại.

Thứ hai, Diễn đàn cùng thống nhất rằng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai yếu tố căn bản cấu thành một xu thế tất yếu, không thể đảo ngược; chuyển đổi kép (xanh và số) đã trở thành yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, các đại biểu đều chia sẻ "3 đòn bẩy then chốt" để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới đó là thể chế, nguồn lực, đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, các đại biểu đều nhất trí cách tiếp cận đặt con người ở vị trí trung tâm. Con người vừa là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực phát triển; phát triển phải mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số phải vì con người. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo phải phục vụ con người và không thay thế con người.

Thứ năm, các đại biểu đều thể hiện sự đánh giá cao, ủng hộ và sẵn sàng đồng hành, hợp tác cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển mới.

Thủ tướng khái quát kết quả diễn đàn: "Hội tụ trí tuệ, củng cố niềm tin, gia tăng đoàn kết, xanh - số hòa nhịp, hướng tới tương lai, chia sẻ lợi ích".

Thủ tướng giao nhiệm vụ

Đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Ảnh: BTC).

Để biến tầm nhìn và các nhận thức chung thành hành động thực tiễn, với tinh thần "đã nói là làm; đã cam kết là phải thực hiện", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", Thủ tướng đề nghị một số nội dung với các bộ, cơ quan Trung ương, các cấp, các ngành và các địa phương.

Đối với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng nêu rõ, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại Diễn đàn. Đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị TPHCM cần sớm ban hành Kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện các cam kết của Diễn đàn; cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, "dám nghĩ, dám làm"; sẵn sàng tiên phong trở thành một "phòng thí nghiệm" (sandbox) cho các mô hình kinh tế xanh, tài chính xanh, đô thị thông minh, đặc biệt là trung tâm tài chính quốc tế chuẩn bị hoạt động.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng tiên phong cho phát triển, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy kinh doanh, mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới công nghệ, áp dụng các mô hình kinh tế mới.

Đối với các nhà khoa học, các chuyên gia, và toàn thể nhân dân, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần chung sức, đồng lòng, đoàn kết hợp tác, phát huy trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần yêu nước. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải là cái nôi của đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, khu vực và thế giới.

Thủ tướng mong các đối tác, tổ chức quốc tế và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam với tinh thần hợp tác "thực chất, chân thành, tin cậy, hiệu quả" để có thêm nhiều diễn đàn trao đổi hiệu quả về các vấn đề phát triển chung; đồng hành để Việt Nam trở thành "phòng thí nghiệm xanh và số" của khu vực, Việt Nam sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm xanh và số" của khu vực; tiếp tục chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị tiên tiến; cung cấp hỗ trợ cụ thể về tài chính ưu đãi, chuyển giao công nghệ cao, và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam.