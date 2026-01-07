Mua lá chuối không hóa đơn, hộ kinh doanh cần làm gì khi kê khai thuế?

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Xóa bỏ thuế khoán - Hộ kinh doanh sẵn sàng thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử từ 1/1”, nhằm giải đáp vướng mắc cho cá nhân, hộ kinh doanh khi chuyển sang hình thức kê khai thuế, nhất là các hộ nhỏ và siêu nhỏ.

Tại tọa đàm, một hộ kinh doanh đặc sản nem nêu khó khăn khi mua nguyên liệu đầu vào như lá chuối, các loại lá từ nông dân, những trường hợp không có hóa đơn. Hộ này đặt câu hỏi làm thế nào để hạch toán chi phí và tuân thủ quy định về thuế khi thực hiện kê khai điện tử.

Người dân dùng lá chuối để gói bánh tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Giải đáp vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Thu Lương, Phó Trưởng Thuế cơ sở 3, cho biết hóa đơn đầu vào là khó khăn chung của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt khi mua hàng từ người trực tiếp sản xuất, trồng trọt, không hoạt động kinh doanh thương mại.

Theo quy định về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp mua vào hàng hóa của người trực tiếp sản xuất và bán ra có thể lập bảng kê. Với hộ kinh doanh mua lá của những người trực tiếp trồng trọt, không phải người kinh doanh thường xuyên cần lập bảng kê để chứng minh đầu vào.

“Trong quá trình lập bảng kê, nhằm xác định đây là chi phí thực tế để chứng minh hoạt động mua bán hàng hóa có nguồn gốc, chúng ta phải điền tên của người bán và căn cước công dân là một trong những minh chứng để kiểm soát sau này. Hộ kinh doanh cần lưu ý, mua hàng của ai cũng phải có tên, địa chỉ và căn cước công dân đầy đủ”, Phó Trưởng Thuế cơ sở 3 giải thích.

Theo bà Lương, việc lập bảng kê rất quan trọng trong việc xác minh dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, với trường hợp hộ kinh doanh mua hàng từ những người trực tiếp sản xuất hoặc trồng trọt, cần có bảng kê thu mua để lưu vào hồ sơ, nhằm đảm bảo đúng quy định.

Còn ông Ngô Đình Hùng, Phó Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng, cho biết việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai được thực hiện theo lộ trình, không phải tất cả hộ kinh doanh đều bắt buộc xuất hóa đơn.

“Những hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm không phải xuất hóa đơn, do đó việc lập bảng kê trong trường hợp nêu trên là phù hợp quy định”, ông Hùng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Hùng lưu ý, đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 5 triệu đồng trở lên hộ kinh doanh phải thanh toán qua ngân hàng.

“Như vậy, có quyền mua nhỏ lẻ, không có hóa đơn, dùng bảng kê nhưng phải thanh toán qua ngân hàng để chứng minh chi phí đó đã được thanh toán đúng quy định và được hạch toán vào chi phí”, ông Hùng giải thích.