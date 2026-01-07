Công ty AI của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có loạt chuyển biến mới

Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings (Galaxy Holdings) vừa thực hiện đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.345 tỷ đồng. Mức tăng tương đương gấp gần 3 lần, toàn bộ nguồn vốn đều đến từ khu vực tư nhân.

Người được ủy quyền đại diện phần vốn góp là ông Huỳnh Kim Tước, đang giữ chức Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Được biết, Galaxy Holdings là "mắt xích" mới trong hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tháng 3 năm nay, Galaxy Holding mới lộ diện khi cùng Ngân hàng Số Vikki đầu tư hệ thống phòng Lab hiện đại với ngân sách 100 tỷ đồng cho năm đầu tiên; bao gồm tập trung đầu tư trang thiết bị, xây dựng chương trình đào tạo, và chi phí vận hành. Hai bên công bố quan hệ hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn cho Đà Nẵng và Việt Nam trong thời gian tới.

Cả ngân hàng số Vikki và Galaxy Holdings (tên đầy đủ là Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings) đều là thành viên của hệ sinh thái Sovico Group.

Theo tìm hiểu, Galaxy Holdings được thành lập vào tháng 8/2021 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, do Sovico Group góp vốn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Không chỉ tăng vốn, trong năm 2025, cơ cấu sở hữu của Galaxy Holdings có sự thay đổi khi chủ sở hữu được chuyển sang Công ty TNHH Đầu tư Milky Way - doanh nghiệp do ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor nắm giữ 100% vốn.

Ông Hùng Anh Victor là con trai cả của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Bên cạnh vai trò là chủ sở hữu Milky Way, ông còn được biết đến là đồng sáng lập Swift247 - nền tảng logistics công nghệ kết nối vận tải đa phương thức, đã được cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (trái) và con trai (giữa) (Ảnh: IT).

Về Galaxy Holdings, “mắt xích” này được định vị là tập đoàn công nghệ số thuộc hệ sinh thái Sovico, hướng tới vai trò tiên phong trong việc ứng dụng và kết nối các giá trị số vào hoạt động kinh doanh, qua đó đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo giới thiệu, doanh nghiệp là một tập đoàn công nghệ số, mục đích nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh truyền thống thành kinh doanh số, truyền cảm hứng cho mọi người cùng đóng góp và xây dựng một Việt Nam thịnh vượng trong thế giới số.

Dù là “mắt xích” mới mẻ của tỷ phú Phương Thảo, song Galaxy Holdings đã và đang phát triển thành tập đoàn công nghệ số toàn diện với nhiều công ty thành viên đa dạng sản phẩm, dịch vụ. Hiện, Galaxy Holdings có 10 thành viên từ tài chính công nghệ, đến đưa AI vào lĩnh vực y tế, hàng không, các đơn vị kinh doanh trong hệ thống.

Hệ sinh thái số được giới thiệu hiện có 1.200 nhân sự, bao gồm hơn 450 kỹ sư và 6 doanh nghiệp đối tác lớn với doanh thu 1 tỷ USD trở lên.

Theo lộ trình phát triển, giai đoạn 2024-2026, Galaxy Holdings sẽ mở rộng cung cấp dịch vụ ra các đối tác bên ngoài hệ sinh thái Sovico. Công ty cũng đề mục tiêu hợp tác với những doanh nghiệp kỹ thuật số có giá trị cao.

Galaxy Pay là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính - Fintech. Galaxy Joy đặt mục tiêu trở thành nền tảng tích điểm hàng không phong cách sống số 1 tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Galaxy Finx là đơn vị phát triển fintech đang xây dựng tương lai của thị trường tiền tệ và ngân hàng. Galaxy Connect là đơn vị hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh nhờ kết hợp AI với mô hình OTO (Online - Tele - Offline) tối ưu hành trình khách hàng...