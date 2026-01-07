Tăng hạn mức giao dịch Mobile Money gấp 10 lần, lên 100 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 368 quy định chi tiết về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động (Mobile Money), đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thí điểm sang vận hành chính thức với hành lang pháp lý hoàn chỉnh.

Điểm mới nhất của Nghị định là việc nới lỏng mạnh mẽ hạn mức giao dịch. Cụ thể, tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản Mobile Money của khách hàng cá nhân tại một tổ chức cung ứng tối đa là 100 triệu đồng/tháng. Mức này gấp 10 lần so với con số 10 triệu đồng/tháng được áp dụng trong giai đoạn thí điểm trước đây.

Việc nới hạn mức sẽ giúp Mobile Money thoát khỏi "chiếc áo chật", không chỉ phục vụ các giao dịch nhỏ lẻ mà còn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, sản xuất kinh doanh lớn hơn của người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Đáng chú ý, hạn mức này không áp dụng đối với các đơn vị chấp nhận thanh toán (merchant), giúp các hộ kinh doanh thoải mái hơn trong dòng tiền.

Giao dịch chuyển tiền bằng app ngân hàng (Ảnh: Hoàng Lam).

Bên cạnh hạn mức thông thường, Nghị định mở ra cơ chế linh hoạt cho các nhu cầu thiết yếu. Khách hàng được sử dụng thêm hạn mức (ngoài 100 triệu đồng nêu trên) cho các giao dịch đặc thù như: Thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đóng tiền điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí; đóng bảo hiểm và trả nợ vay ngân hàng.

Tuy nhiên, để đảm bảo kiểm soát rủi ro, tổng hạn mức cho riêng nhóm giao dịch thiết yếu này cũng được khống chế không vượt quá 100 triệu đồng/tháng.

Về quy trình vận hành, Nghị định quy định chặt chẽ: Khách hàng mở tài khoản Mobile Money phải là chủ thuê bao viễn thông thực danh. Mỗi khách hàng chỉ được mở 01 tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ.

Các giao dịch bắt buộc thực hiện bằng đồng Việt Nam (VND). Người dân có thể nạp hoặc rút tiền mặt trực tiếp tại các điểm kinh doanh của nhà mạng, giúp giải quyết bài toán thiếu hụt cây ATM và phòng giao dịch ngân hàng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.