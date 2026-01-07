Cảnh báo hàng lậu giả mác hàng Việt và loại ma túy có độc tính gấp 100 lần

Tại sự kiện sơ kết công tác triển khai chương trình "Chống gian lận - Bảo vệ người dùng" của Đài truyền hình Việt Nam ngày 7/1, ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá, sau hơn 6 tháng triển khai Chỉ thị 13 của Thủ tướng, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, các lực lượng chức năng trên cả nước đã xử lý hơn 58.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 6.300 tỷ đồng; khởi tố gần 800 vụ việc, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm quy mô lớn.

"Theo nhận định chung của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian tới, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khi nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao thì tình hình càng diễn biến phức tạp", ông Dũng nhìn nhận.

Theo ông, thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân không tham gia, tiếp tay mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu...

Chia sẻ thêm, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết hiện nay có tình trạng thuốc lá ngoại và hàng tiêu dùng sản xuất ở nước ngoài nhưng dán nhãn mác Việt Nam.

Theo ông, nhiều sản phẩm nước ngoài in đầy đủ thông tin tiếng Việt, gắn mác thương hiệu trong nước như thuốc lá Thăng Long, khiến người tiêu dùng và thậm chí cả cơ quan chức năng rất khó phân biệt thật giả. Không chỉ thuốc lá, đường và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác cũng được “nội địa hóa” nhãn mác trước khi tuồn qua biên giới.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng (Ảnh: VGP/Vũ Phong).

Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới. Trong đó, nổi lên là các loại hàng hóa gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe như ma túy, khí cười.

Về công tác phòng, chống ma túy, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh cảnh báo sự xuất hiện của chất Fentanyl tại Việt Nam. Đây là loại chất có độc tính gấp 100 lần ma túy thông thường. Ngoài ra, tình trạng buôn bán khí cười (N2O) qua biên giới vẫn diễn ra hằng ngày với số lượng lớn.

"Tuy nhiên, cơ chế pháp lý hiện nay chủ yếu chỉ xử lý hành chính đối với hành vi vận chuyển khí N2O, chỉ khi gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe mới có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, dù loại khí này gây ảo giác rất lớn cho thanh niên", Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông cho biết lực lượng biên phòng thường xuyên phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép thực phẩm, nội tạng động vật, gia cầm, gia súc từ nước ngoài vào Việt Nam.

"Gần đây, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã thu giữ hơn 1,4 tấn nội tạng và khoảng 1 tấn trứng gà non nhập lậu từ Trung Quốc. Việc xử lý, tiêu hủy các mặt hàng này gặp nhiều khó khăn, tốn kém cả về thủ tục lẫn kinh phí nhưng vẫn buộc phải thực hiện để bảo đảm an toàn cho người dân", ông dẫn chứng.