TPHCM đặt mục tiêu đi đầu về chuyển đổi xanh, nhiều CEO toàn cầu chung sức

Sáng 26/11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 chính thức khai mạc tại TPHCM. Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức.

TPHCM đặt mục tiêu đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 sáng 26/11 (Ảnh: BTC).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh bối cảnh thế giới đang biến đổi với tốc độ chưa từng có. Mô hình tăng trưởng, chuỗi cung ứng và cấu trúc kinh tế toàn cầu đang tái định hình theo hướng xanh - số - bền vững, trong khi những đột phá từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và vật liệu mới đang tạo ra một không gian phát triển hoàn toàn khác. “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực quyết định trong mọi lĩnh vực”, ông Quang nói.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại, là yếu tố then chốt bảo đảm năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, an ninh môi trường và chất lượng sống của người dân. Với quan điểm “lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển”, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng xác định hai quá trình chuyển đổi này là yêu cầu khách quan và ưu tiên chiến lược nhằm hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững.

Ông Trần Lưu Quang cho biết sau khi sáp nhập, TPHCM trở thành nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, mang theo khát vọng vươn lên thành đô thị hiện đại, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Thành phố đặt mục tiêu đi đầu về chuyển đổi xanh, xây dựng đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế - nền tảng để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu này, TPHCM xác định ba đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis, đánh giá thế giới đang bước vào “thời khắc đặc biệt và mang tính quyết định” sau 10 năm Thỏa thuận Paris được thông qua. Bà cho biết công nghệ năng lượng tái tạo đã có bước tiến mạnh mẽ, tạo tiền đề cho quá trình dịch chuyển nhanh chóng và sâu rộng từ hệ thống năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo chi phí thấp, sản xuất tại chỗ.

Tuy nhiên, theo bà, thách thức lớn nhất của các quốc gia hiện nay là kết nối hai quá trình - chuyển đổi xanh và chuyển đổi số - thành một “chuyển đổi kép”. Hai động lực này đang củng cố, định hình và ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. “Những quốc gia kết hợp tham vọng khí hậu với đổi mới số đang tăng cường năng lực cạnh tranh, giảm rủi ro, thu hút đầu tư và tạo ra việc làm chất lượng cao”, bà nói.

Đối với Việt Nam, bà Pauline Tamesis nhận định chuyển đổi kép chính là cơ hội chiến lược để duy trì tăng trưởng cao, tăng khả năng chống chịu và nâng cấp chuỗi giá trị trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cam kết chung sức với TPHCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng cùng đại biểu quốc tế (Ảnh: BTC).

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á, khẳng định Amazon sẽ đồng hành lâu dài trong việc hỗ trợ nhà sản xuất, startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số.

Theo ông Larry Hu, châu Á đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, không chỉ giữ vai trò “công xưởng của thế giới” mà còn nổi lên như trung tâm thương mại số toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá cao nhờ năng lực sản xuất mạnh, lực lượng lao động trẻ, tinh thần khởi nghiệp sôi động và đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực.

Đại diện Amazon cho biết mục tiêu của các chương trình hỗ trợ là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường toàn cầu thuận lợi hơn, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông nhấn mạnh việc ra mắt Trung tâm logistics Amazon Global Logistics (AGL) tại TPHCM - một trung tâm có quy mô tương đương mô hình logistics khu vực.

Trung tâm AGL cho phép doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng trực tiếp từ Việt Nam đến hệ thống kho hàng của Amazon trên toàn cầu, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận khách hàng tại Mỹ, châu Âu và các thị trường lớn khác. Theo ông Hu, sự hiện diện của AGL phù hợp với định hướng đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế - logistics - đổi mới sáng tạo của khu vực.

Đại diện PepsiCo cho rằng để kinh tế tuần hoàn phát triển mạnh mẽ, Việt Nam cần đảm bảo ba yếu tố: Khung chính sách phù hợp và mang tính khuyến khích; hệ thống hạ tầng thu gom - tái chế hiện đại thông qua mô hình hợp tác công - tư; và một thị trường đủ lớn cho nguyên liệu tái chế nhằm khép kín vòng đời vật liệu. Ông khẳng định cộng đồng doanh nghiệp hoàn toàn sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ để đưa Việt Nam trở thành hình mẫu kinh tế tuần hoàn tại khu vực, đóng góp vào tăng trưởng xanh và một tương lai sạch hơn.

Đại diện Nokia nhận định TPHCM đang sở hữu đầy đủ điều kiện để trở thành một siêu đô thị thông minh toàn cầu. Nokia mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam và TPHCM nhằm xây dựng hệ sinh thái số bền vững, hiện đại và mang tính đột phá.

TS Bruno Wu, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Dương Quang Thất Tinh (Sun Seven Stars Group), cho rằng lợi thế của Việt Nam trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) nằm ở chỗ không đi theo mô hình cũ mà có thể tiên phong mở đường. Ông cho biết tập đoàn có thể mang đến Việt Nam khoảng 1.000-2.000 mô hình AI để triển khai cho hơn 20 ngành công nghiệp khác nhau.

Theo ông Wu, dữ liệu chính là “thế hệ tài sản mới”. Để biến dữ liệu thành tài sản thực sự, doanh nghiệp cần tiếp cận theo bốn nguyên tắc: Định giá (pricing), xếp hạng (rating), đánh giá rủi ro (insurance) và bảo mật (security). Ông đề xuất Việt Nam và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái bắt đầu khai thác dữ liệu dựa trên tư duy này nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng dữ liệu trong nền kinh tế số.