TPHCM hợp tác với WEF, bước vào giai đoạn mới của sản xuất thông minh

Chiều 26/11, tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã thực hiện nghi thức công bố Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác triển khai Sáng kiến Thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại TPHCM và Việt Nam.

Cột mốc của Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Nghi thức ký MOU có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng công nghệ và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố Biên bản ghi nhớ (MOU) trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Ảnh: BTC).

Đây là sự kiện mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sản xuất thông minh và phát triển bền vững.

Nội dung của hợp tác nhằm thúc đẩy nền tảng hệ sinh thái mở, sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại TPHCM, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) ở phạm vi toàn cầu; hỗ trợ chiến lược về sản xuất thông minh và triển khai thí điểm tại TPHCM thông qua các công cụ thực tiễn, triển khai những hoạt động nâng cao năng lực và chia sẻ tri thức.

Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) là một khuôn khổ mã nguồn mở, được thiết kế để tích hợp các thực hành xuất sắc trong vận hành công nghiệp với các nguyên tắc kỹ thuật số và bền vững nhằm thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm. Lighthouse OS ra đời từ sáng kiến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong chuỗi các nhà máy tiên phong toàn cầu (Global Lighthouse Network) và nhằm giúp các tổ chức sản xuất áp dụng hiệu quả các công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sự linh hoạt, và phát triển bền vững.

Theo ủy quyền của UBND TPHCM và WEF, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) và Trung tâm Sản xuất tiên tiến và Chuỗi cung ứng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (AMSC) phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thuộc sáng kiến Lighthouse OS tại Việt Nam.

TPHCM ký kết hợp tác với WEF về cách mạng công nghiệp 4.0 (Ảnh: BTC).

Chủ tịch WEF: Việt Nam là "quốc gia có sức bật mạnh mẽ"

Ngay sau nghi thức, thông qua video, ông Børge Brende - Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã có phát biểu chúc mừng sự kiện ký kết và Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Ông Børge Brende đánh giá Việt Nam là “quốc gia có sức bật mạnh mẽ”, sở hữu lực lượng lao động ngày càng chất lượng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển nhanh. Ông nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong mạng lưới giá trị toàn cầu và khẳng định thế giới “quan tâm sát sao” đến tiến trình phát triển của Việt Nam.

Chủ tịch WEF cho biết MOU với TPHCM sẽ mở ra chương mới trong hợp tác về sản xuất thông minh, chuyển đổi công nghiệp và ứng dụng công nghệ tiên phong. Hai bên sẽ cùng thúc đẩy thí điểm công nghệ mới, xây dựng khung chính sách linh hoạt và bảo đảm lợi ích của đổi mới được lan tỏa tới toàn xã hội.

WEF khẳng định sẽ đồng hành cùng Việt Nam và TPHCM trong mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền vững, củng cố vị thế của thành phố trong nền kinh tế toàn cầu.