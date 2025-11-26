Thủ tướng: Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu lần thứ nhất năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần đoàn kết quốc tế, sự đồng hành của các đối tác toàn cầu và quyết tâm của Việt Nam trong hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Cơ hội lớn mở ra từ Diễn đàn Kinh tế mùa thu

Trong lời phát biểu, Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức sự kiện, dù thời gian chuẩn bị rất ngắn. Ông gửi lời cảm ơn tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị diễn đàn.

Theo Thủ tướng, bất kỳ hành trình mới nào cũng luôn khó khăn ở thời điểm khởi đầu. Tuy nhiên, nếu vượt qua được giai đoạn này, những nỗ lực đó sẽ tạo động lực mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho các kỳ diễn đàn tiếp theo.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh sự kiện không chỉ là một hoạt động mang tầm vóc quốc tế, mà còn là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng cho hợp tác phát triển, hội nhập kinh tế và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định trong khu vực lẫn thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Ảnh: BTC).

Nhìn lại bối cảnh toàn cầu, Thủ tướng nhận định thế giới đang chứng kiến sự phân cực về chính trị, phân tách về kinh tế, phân mảnh về thể chế và phân hóa về phát triển. Nhiều quốc gia phục hồi chậm sau đại dịch, trong khi nợ công toàn cầu tiếp tục leo thang. Dòng chảy thương mại bị gián đoạn, chuỗi cung ứng đứt gãy khiến sản xuất đình trệ, giao thương khó khăn, tác động trực tiếp đến việc làm và sinh kế của người dân.

Những yếu tố này đã bộc lộ rõ nét sự mong manh của nền kinh tế thế giới và cho thấy các cú sốc toàn cầu có thể lan truyền nhanh chóng, tạo ra hệ lụy ở phạm vi rộng lớn hơn nhiều so với các giai đoạn trước.

Mặc dù vậy, thách thức luôn đi kèm thời cơ. Bối cảnh mới đòi hỏi mỗi quốc gia không chỉ đối diện khó khăn mà còn phải nhìn thấy cơ hội để đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị và tăng cường hợp tác.

Theo Thủ tướng, đây là thời điểm cộng đồng quốc tế cần đẩy mạnh đoàn kết và đối thoại, tăng cường tin cậy, chia sẻ nguồn lực và xây dựng tầm nhìn dài hạn cho phát triển bền vững. Trong xu thế đó, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là quyền lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết đối với mọi nền kinh tế.

Thủ tướng nêu rõ nhận thức của Việt Nam rằng các thách thức toàn cầu hiện nay không thể giải quyết đơn lẻ. Thế giới là một chỉnh thể đan xen, nơi an ninh, thịnh vượng và ổn định của mỗi quốc gia phụ thuộc vào an ninh, thịnh vượng và ổn định của quốc gia khác.

Không một nước nào có thể an toàn khi các nước xung quanh rơi vào bất ổn. Không người dân nào có thể an toàn khi cộng đồng xung quanh còn phải đối mặt với rủi ro. Tinh thần đa phương, sự hợp tác sâu rộng và thái độ tôn trọng lẫn nhau là nền tảng quan trọng để xử lý những vấn đề mang tính toàn cầu.

3 quan điểm cốt lõi trong chuyển đổi xanh và kinh tế số

Từ nhận thức đó, Việt Nam xác định 3 quan điểm cốt lõi trong chuyển đổi xanh và kinh tế số.

Quan điểm đầu tiên là coi con người và doanh nghiệp là trung tâm của mọi quá trình phát triển. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Việt Nam không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi công bằng xã hội, bảo vệ môi trường hay an sinh để đổi lấy tốc độ tăng trưởng trước mắt.

Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số vì vậy phải hướng đến sự bao trùm, để mọi người dân được hưởng lợi từ những thành quả của quá trình đổi mới.

Rất đông khách mời trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Ảnh: Trần Mạnh).

Quan điểm thứ hai là Việt Nam luôn chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong quan hệ quốc tế. Nước ta kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; luôn là bạn tốt và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, trong đó có mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Chính phủ sẵn sàng mở cửa thị trường, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút dòng vốn xanh, công nghệ xanh và công nghệ số, từ đó thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững cho cả quốc gia và người dân.

Quan điểm thứ ba nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Thủ tướng cho rằng tư duy, tầm nhìn và đổi mới sáng tạo là những yếu tố khởi nguồn cho mọi sự phát triển. Sức mạnh quốc gia không chỉ đến từ tài nguyên, trí tuệ hay lịch sử văn hóa, mà còn đến từ khả năng tận dụng cơ hội hợp tác quốc tế, tiếp nhận thành tựu khoa học công nghệ và áp dụng những mô hình quản trị tiên tiến.

Từ ba quan điểm này, Chính phủ xác định các định hướng hành động nhằm thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới. Trước hết là xây dựng thể chế thông thoáng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó là phát triển hạ tầng đồng bộ, cả về kinh tế, xã hội lẫn công nghệ, nhằm đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Chính phủ cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Theo Thủ tướng, một thủ tục được cắt giảm đồng nghĩa với việc giảm chi phí, thời gian và áp lực cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tư duy quản trị cũng phải chuyển từ nặng về kiểm soát sang tạo điều kiện, hỗ trợ và phục vụ. Thủ tướng nhấn mạnh rằng đổi mới quản trị không chỉ là cải cách bộ máy, mà còn là một cuộc “cách mạng trong tư duy”, nhằm sắp xếp lại hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả và minh bạch hơn.

Nội lực là quyết định, ngoại lực là đột phá

Trong quá trình phát triển, Việt Nam xác định nội lực là yếu tố quyết định. Con người Việt Nam, thiên nhiên và di sản lịch sử - văn hóa là nền tảng để thúc đẩy sáng tạo và tăng cường sức mạnh mềm.

Tuy vậy, ngoại lực vẫn đóng vai trò quan trọng, mang tính đột phá, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ thay đổi nhanh chóng. Việc kết hợp hài hòa hai nguồn lực sẽ giúp Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và chủ động hơn trước những biến động của thế giới.

Thủ tướng cùng đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày bên ngoài hội trường (Ảnh: BTC)

Thủ tướng cũng nhắc đến những bài học lớn rút ra từ chặng đường 80 năm phát triển của đất nước. Đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò quyết định của nhân dân và đường lối độc lập, tự chủ, tự cường xuyên suốt. Những bài học này là nền tảng để Việt Nam vượt qua khó khăn, nhận diện cơ hội và tự tin tiếp bước trong giai đoạn phát triển mới.

Về chính sách hợp tác quốc tế, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành với các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp trên tinh thần lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ. Trong những thời điểm khó khăn nhất, như đại dịch Covid-19 hay thiên tai do biến đổi khí hậu, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm chung càng trở nên quan trọng.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng cho rằng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu không chỉ là không gian trao đổi ý tưởng hay chia sẻ sáng kiến, mà còn là điểm gặp gỡ của trí tuệ, tầm nhìn và hành động.

Sự kiện là nơi tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng diễn đàn sẽ tiếp tục tạo cảm hứng và động lực để Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế vượt qua thách thức, thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng khép lại bằng lời kêu gọi phát huy tinh thần “cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng phát triển và thụ hưởng”, nhằm xây dựng một tương lai thịnh vượng cho Việt Nam và thế giới.