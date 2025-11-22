Tháng đen tối của bitcoin: Bóng ma 2022 hiện về và kịch bản giá 58.000 USD

Nếu như tháng 10 từng mang lại hy vọng về một kỷ lục mới, thì tháng 11 lại đang ghi danh vào lịch sử thị trường tiền mã hóa bằng một gam màu xám xịt.

Những con số biết nói trên bảng điện tử đang kể lại một câu chuyện không dành cho những nhà đầu tư yếu tim: Bitcoin (BTC) rơi thẳng đứng, thủng mốc 82.000 USD, vốn hóa toàn thị trường bốc hơi khỏi mốc 3.000 tỷ USD, và tâm lý sợ hãi bao trùm lên mọi quyết định giao dịch.

"Cú trượt chân" trị giá hàng tỷ USD

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, thị trường tài chính kỹ thuật số đã chứng kiến một cuộc thanh trừng tàn khốc. Dữ liệu từ các sàn giao dịch quốc tế cập nhật đến chiều tối ngày 21/11 (giờ Việt Nam) cho thấy, bitcoin - "anh cả" của làng tiền số - đang trải qua tháng giao dịch tồi tệ nhất kể từ sau sự sụp đổ dây chuyền của hệ sinh thái Terra-LUNA và sàn FTX vào năm 2022.

Từ mức gần 92.000 USD phục hồi cách đây không lâu, bitcoin đã có lúc rơi tự do xuống vùng 81.629 USD, đánh dấu mức giảm lên tới 23% chỉ trong tháng 11. Đây là mức giảm theo tháng sâu nhất trong hơn 3 năm qua. Cú rơi này không chỉ khiến những nhà đầu tư "đu đỉnh" choáng váng mà còn kéo theo sự sụt giảm của toàn bộ thị trường.

Tổng vốn hóa thị trường crypto chính thức thủng mốc 3.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm nay - một con số biết nói về mức độ nghiêm trọng của đợt điều chỉnh này.

Bitcoin đang trên đà có tháng giao dịch tồi tệ nhất kể từ khi hàng loạt vụ sụp đổ doanh nghiệp chấn động toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2022 (Ảnh: MarketWatch).

Ether (ETH), đồng tiền số lớn thứ hai, cũng không thoát khỏi vòng xoáy khi mất mốc 2.700 USD, giảm 7,6%. Các đồng altcoin khác như solana, BNB hay XRP cũng ghi nhận mức giảm 2 con số, khiến tài khoản của nhiều nhà đầu tư cá nhân "bốc hơi" nhanh chóng.

Đáng chú ý, áp lực bán không chỉ đến từ sự điều chỉnh tự nhiên. Dữ liệu từ CoinGlass chỉ ra rằng, một "cơn bão" thanh lý đã quét qua thị trường. Riêng trong ngày 10/10 trước đó, 19 tỷ USD giá trị các lệnh đòn bẩy đã bị thổi bay. Và chỉ trong 24 giờ qua, thêm 2 tỷ USD nữa bị các sàn giao dịch buộc phải thanh lý.

Khi giá giảm, các lệnh long (mua khống) sử dụng đòn bẩy cao bị chạm ngưỡng cắt lỗ, kích hoạt một làn sóng bán tháo tự động, càng đẩy giá xuống sâu hơn.

Nguyên nhân sâu xa: Từ vĩ mô đến "cá mập" xả hàng

Để lý giải cho đợt sụt giảm kinh hoàng này, giới phân tích tài chính chỉ ra sự cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực, tạo thành một "cơn bão hoàn hảo".

Thứ nhất, áp lực từ kinh tế vĩ mô.

Dù thị trường từng kỳ vọng vào chính sách nới lỏng tiền tệ, nhưng những dữ liệu mới nhất lại gieo rắc nỗi nghi ngờ. Chứng khoán Mỹ, vốn là "người bạn đồng hành" của crypto trong các đợt tăng trưởng gần đây, đang mất đà. Sự hưng phấn xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI) và cổ phiếu Nvidia (NVDA) đã hạ nhiệt do lo ngại về định giá quá cao.

Quan trọng hơn, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đang trở nên mờ mịt. Khi lãi suất neo cao, dòng tiền có xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro như Bitcoin để trú ẩn vào trái phiếu chính phủ hoặc tiền mặt.

Thứ hai, sự rút lui của dòng tiền tổ chức.

Động thái của các "tay to" (cá voi) và các quỹ đầu tư tổ chức đang phát đi tín hiệu đáng báo động. Nhóm 12 quỹ ETF bitcoin niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận mức rút ròng kỷ lục 903 triệu USD chỉ trong ngày 20/11. Đây là ngày bị rút vốn lớn thứ hai kể từ khi các sản phẩm này ra mắt vào đầu năm 2024. Khi dòng vốn phố Wall, vốn được xem là bệ đỡ vững chắc cho đợt tăng giá đầu năm, bắt đầu đảo chiều, tâm lý thị trường lập tức trở nên mong manh.

Thứ ba, áp lực bán từ những người nắm giữ lâu năm.

Một thông tin gây xôn xao cộng đồng là động thái của ví tiền điện tử mang tên Owen Gunden. Ví này, vốn nắm giữ bitcoin từ tận năm 2011 (thời điểm bitcoin còn sơ khai), đã bắt đầu xả hàng từ cuối tháng 10 với tổng giá trị lên tới 1,3 tỷ USD. Việc những nhà đầu tư đời đầu quyết định chốt lời dứt khoát ở thời điểm này được xem là một tín hiệu tiêu cực về triển vọng ngắn hạn.

Pratik Kala, quản lý danh mục tại quỹ đầu tư Apollo Crypto (Australia), nhận định đầy lo ngại: “Tâm lý thị trường hiện rất yếu. Có vẻ như đang tồn tại một lực bán bắt buộc trên diện rộng và không ai dám chắc điều này sẽ kéo dài đến bao giờ”.

BTC giảm 23% trong tháng này và hơn 30% so với đỉnh tháng 10 (Minh họa: Decrypto).

MicroStrategy và lằn ranh sinh tử

Một khía cạnh tài chính doanh nghiệp cực kỳ thú vị và rủi ro trong đợt sụt giảm này liên quan đến MicroStrategy - công ty đại chúng nắm giữ lượng bitcoin khổng lồ dưới sự dẫn dắt của tỷ phú Michael Saylor.

Tony Sycamore, nhà phân tích tại IG Australia, đưa ra một góc nhìn sắc sảo: Thị trường có thể đang cố tình "thử thách ngưỡng chịu đựng" của chiến lược tích trữ bitcoin bằng đòn bẩy mà Michael Saylor theo đuổi.

Vấn đề nằm ở chỗ, MicroStrategy đã vay mượn rất nhiều để mua bitcoin. Nếu giá BTC tiếp tục lao dốc về mức hòa vốn của công ty, các lệnh gọi ký quỹ có thể được kích hoạt. Điều này sẽ buộc công ty phải bán bớt tài sản hoặc huy động thêm vốn trong bối cảnh khó khăn để thế chấp, tạo ra một vòng xoáy giảm giá mới. Cổ phiếu của Strategy đã giảm 5% ngay trong phiên giao dịch ngày 20/11, và tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên số bitcoin nắm giữ (mNAV) đã giảm xuống mức báo động 1,2 lần.

Thậm chí, các nhà phân tích tại JPMorgan Chase & Co. còn cảnh báo rằng Strategy có thể bị loại khỏi các chỉ số quan trọng như MSCI USA và Nasdaq 100 nếu tình hình không cải thiện trước ngày 15/1.

Kịch bản tương lai: 200.000 USD hay 58.000 USD?

Giữa bức tranh u ám, giới đầu tư đang chia rẽ sâu sắc về hướng đi tiếp theo của bitcoin.

Phân tích kỹ thuật đang phát đi những tín hiệu không mấy khả quan. Mô hình "Death Cross" (Giao cắt tử thần) khi đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường 200 ngày đã xuất hiện trên biểu đồ ngày. Đây là chỉ báo kỹ thuật kinh điển báo hiệu xu hướng giảm dài hạn.

Nhiều chuyên gia, bao gồm cả các nhà phân tích từ CoinGape và 10x Research, cảnh báo rằng nếu vùng hỗ trợ 80.000-82.000 USD bị phá vỡ, bitcoin hoàn toàn có thể trượt về vùng "giá trị thực" quanh mốc 58.000 USD (trùng với đường trung bình động 200 tuần). Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed Index) hiện đã rơi xuống mức 11 - vùng "Sợ hãi cực độ", mức thấp nhất kể từ đáy của năm 2022.

Tháng 11 "đỏ lửa" của bitcoin (Ảnh: CoinMarketCap).

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn thấy màu đen. Peter Brandt, một trader kỳ cựu huyền thoại với nhiều dự đoán chính xác về đỉnh và đáy của bitcoin trong quá khứ, lại có góc nhìn ngược dòng thú vị.

Dù thừa nhận khả năng bitcoin có thể giảm về 58.000 USD trong ngắn hạn, nhưng Brandt coi đây là "điều tốt nhất" có thể xảy ra. Theo ông, thị trường cần một đợt "rũ bỏ" hoàn toàn những nhà đầu tư yếu tâm lý và các vị thế đòn bẩy thừa thãi để lấy đà cho chu kỳ tăng trưởng thực sự bền vững.

Dựa trên chu kỳ 4 năm và các dữ liệu lịch sử, Peter Brandt giữ nguyên dự đoán táo bạo: Bitcoin sẽ chạm mốc 200.000 USD trong chu kỳ tăng giá tiếp theo, dự kiến đạt đỉnh vào khoảng quý 3 năm 2029. Ông tiết lộ bản thân vẫn nắm giữ 40% danh mục đầu tư là bitcoin và không hề nao núng trước những biến động hiện tại.

Thị trường tiền mã hóa đang trải qua giai đoạn thanh lọc khắc nghiệt nhất trong vòng 2 năm qua. Sự kết hợp giữa áp lực vĩ mô, sự rút lui của dòng tiền tổ chức và tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tạo nên một "cơn bão hoàn hảo".

Đối với nhà đầu tư, đây là thời điểm cần sự tỉnh táo hơn bao giờ hết. Việc bắt đáy lúc này tiềm ẩn rủi ro cực lớn khi xu hướng giảm chưa có dấu hiệu kết thúc. Tuy nhiên, lịch sử cũng chứng minh rằng, những cơ hội đổi đời thường sinh ra trong những thời điểm bi quan nhất. Theo dõi sát sao các mốc hỗ trợ quan trọng (75.000 USD và 58.000 USD) và quản trị rủi ro danh mục đầu tư sẽ là chìa khóa để sống sót qua "tháng 11 đen tối" này.