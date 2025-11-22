Đức tìm cách kìm dòng người Ukraine tị nạn di cư dồn dập

Người dân Ukraine di tản khỏi vùng chiến sự (Ảnh: AFP).

Timofiy, một người Ukraine, không tỏ ra hối tiếc về việc rời quê hương để sang Đức, bất chấp kế hoạch của Berlin nhằm siết chặt các chế độ hỗ trợ dành cho người di cư từ Ukraine.

Chàng trai 20 tuổi đến từ Zhytomyr đã tới Berlin trong tuần này cùng bạn bè là Nikita và Dmytro, với hy vọng có thể tìm được cơ hội để phát triển cũng như tránh cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm qua. Timofiy và bạn bè cảm thấy “một chút sợ hãi, nhưng chủ yếu là hy vọng”.

Họ nằm trong số hàng nghìn thanh niên Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ khi Kiev thay đổi quy định vào cuối tháng 8, cho phép những người từ 18 đến 22 tuổi được xuất cảnh.

Tuần trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc dòng người Ukraine tới Đức “ngày càng đông”. Ông cho rằng, thanh niên Ukraine nên ở lại và “phục vụ trong chính đất nước của mình”.

Bộ Nội vụ Đức hồi tháng 10 nói với AFP rằng khoảng 1.000 thanh niên Ukraine đang đến nước này mỗi tuần, tăng mạnh so với 138 người trong tuần cuối tháng 8.

Chính phủ Đức hy vọng một luật mới đã được Nội các thông qua trong tuần này, nhằm giảm mức hỗ trợ tài chính cho người di cư mới từ Ukraine, sẽ giúp hạn chế số người tị nạn mới.

Thay đổi này là một trong nhiều nỗ lực nhằm siết chặt di cư khi ông Merz đang tìm cách kiềm chế đà thu hút ủng hộ của đảng cực hữu AfD đối lập. AfD, đang đạt được kết quả tích cực trong các cuộc thăm dò, từ lâu đã kêu gọi dừng chi trả phúc lợi cho người Ukraine.

Trước đây, người di cư từ Ukraine được hưởng quy chế tị nạn đặc biệt tại Đức, đồng nghĩa với việc họ được nhận mức hỗ trợ cao hơn so với người xin tị nạn từ các quốc gia khác.

Nhưng theo luật mới, quy chế này sẽ bị bãi bỏ, và những người Ukraine tới Đức sau ngày 1/4 chỉ được hưởng mức trợ cấp cơ bản dành cho người xin tị nạn khác.

Thay vì 563 euro mỗi tháng, họ sẽ nhận 441 euro, mất quyền tiếp cận y tế tự động và bị giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo họ nhận việc khi có cơ hội, thay vì dựa vào trợ cấp.

Đức đã tiếp nhận khoảng một triệu người tị nạn Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Khoảng 672.000 người trong số đó đang hưởng trợ cấp xã hội, theo Bộ Nội vụ Đức. Từ ngày 1/4 đến 30/9, khoảng 83.000 người đã vào Đức và 28.000 người nộp đơn xin trợ giúp xã hội.

Bà Alla Dudka, 57 tuổi, đến Đức từ Odesa vào tháng 3 năm 2022 và hiện sống ở thị trấn Ingelheim am Rhein phía Tây nước Đức, nói rằng bà lo lắng về quyết định của chính phủ.

Trong những tháng đầu ở Đức, khoản hỗ trợ tài chính bà nhận được “giúp tôi thực sự tập trung vào hòa nhập, chứ không chỉ là sống sót”, bà nói.

Bà nhận trợ cấp khoảng 2 năm rưỡi, nhưng hiện làm việc bán thời gian cho một tổ chức từ thiện.

“Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi biết rằng khoản hỗ trợ ban đầu này không dẫn đến sự phụ thuộc, mà thực ra tạo điều kiện cho việc hòa nhập ngay từ đầu”, bà nói.

Timofiy nói rằng anh và các bạn không phản đối các quy định mới.

“Đất nước này đã giúp (người Ukraine) rất nhiều, nhưng một số người đang lợi dụng sự hào phóng này quá mức, đến mức họ không cố gắng làm việc và tự lập. Tôi muốn có thể làm việc… và ở lại sống tại Đức nếu có thể”, anh nói.