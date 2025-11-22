Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Kiểm soát chặt chẽ giá điện, nước, thực phẩm

Lạm phát vẫn tiếp tục được kiểm soát

Chiều 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong 10 tháng năm 2025, diễn biến giá cả thị trường cơ bản tuân theo quy luật hàng năm. Đa số các tháng có CPI tháng trước chỉ tăng nhẹ 0,2% hoặc thấp hơn. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm nay tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 10 tháng qua, thị trường hàng hóa trong nước tiếp tục duy trì ổn định, nguồn cung hàng hóa đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong các dịp tiêu dùng cao điểm.

Theo số liệu của Cục Thống kê, lạm phát vẫn tiếp tục được kiểm soát trong phạm vi mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra, đồng thời thực hiện một bước điều chỉnh giá một số hàng hóa, dịch vụ Nhà nước quản lý theo lộ trình thị trường.

Bộ Tài chính cũng báo cáo cụ thể về công tác quản lý thị trường vàng; điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu; điện; dịch vụ vận tải; vật liệu xây dựng; thóc gạo; thức ăn chăn nuôi; thực phẩm tươi sống; phân bón; giá dịch vụ khám chữa bệnh; giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí); sách giáo khoa; diễn biến thị trường bất động sản và quyền sử dụng đất...

Trên cơ sở dự báo các yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá cũng như những yếu tố giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá trong thời gian còn lại của năm nay, Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản. Cụ thể, với kịch bản 1, CPI bình quân tăng khoảng 3,3%. Còn với kịch bản 2 thì CPI tăng khoảng 3,5% so với năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá (Ảnh: VGP)

Phấn đấu CPI năm 2025 theo kịch bản với mức tăng khoảng 3,3%

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp thu tối đa các ý kiến, đưa vào thông báo kết luận cuộc họp để hoàn thành phương án điều hành giá trong những tháng cuối năm và đầu năm 2026.

Về mục tiêu, giải pháp quản lý, điều hành giá trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung, kiên trì triển khai các giải pháp điều hành CPI năm 2025 theo kịch bản thứ nhất với mức tăng khoảng 3,3% so với năm 2024. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân như điện, nước, thực phẩm…

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế thế giới, nhất là các nước đối tác để chủ động có những giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Giám sát chặt chẽ biến động thị trường trong nước, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, các bộ ngành, địa phương sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh phải tập trung triển khai các giải pháp, tạo điều kiện tối đa để đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ thi công.

Đồng thời tiếp tục đảm bảo cân đối cung - cầu, đặc biệt là các nhóm hàng hóa như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nguyên liệu đầu vào, bất động sản… bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; cũng như phục vụ cho dịp Tết Âm lịch sắp tới.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các đơn vị liên quan tham mưu các chính sách thuế, phí phù hợp với thực tế; hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh một cách thực chất, giữ lãi suất ở mức hợp lý; giữ được tỷ giá; triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý giá vàng…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng cho ý kiến đối với việc quản lý giá nhà ở xã hội; giá bất động sản và một số mặt hàng cụ thể. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, kinh doanh sau mưa lũ...