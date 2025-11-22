Vợ chồng chủ Mailisa bị bắt: "Át chủ bài" nào đứng sau nhập hàng?

Bà Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh, chủ chuỗi 17 chi nhánh Mailisa trên cả nước, bị bắt với cáo buộc buôn lậu.

Cụ thể, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án Buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cùng lúc, C03 cũng khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh về tội Buôn lậu.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa, do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu, cảnh sát xác định từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ. Những sản phẩm này không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm, tổ chức nhập lậu về Việt Nam bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ các sản phẩm từ kem dưỡng, kem trị nám, sữa rửa mặt, kem chống nắng, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ của Mailisa đều thuộc thương hiệu Doctor Magic.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh (Ảnh: Bộ Công an).

Giới thiệu trên website Mailisa, Doctor Magic là dòng sản phẩm được hệ thống này nhập khẩu, phân phối. Trong đó, các sản phẩm Doctor Magic được hệ thống Mailisa nhập khẩu và phân phối thông qua Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare.

MK Skincare là doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) - chồng bà Mai, thành lập năm 2017. Ngành nghề chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh...

MK Skincare có vốn điều lệ lúc mới thành lập 10 tỷ đồng. Sau 8 năm hoạt động, MK Skincare chưa có thay đổi về quy mô vốn. Hiện ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Trong khi đó, công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm Doctor Magic là HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, có trụ sở tại Hong Kong.

Ngoài ra, trên bao bì sản phẩm cũng ghi rõ công ty sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology Ltd có trụ sở tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Trên website, Guangzhou YRM Biotechnology Co tự giới thiệu là một doanh nghiệp quy mô lớn quốc tế chuyên nghiệp, kỹ thuật số và tự động hóa tích hợp với hoạch định thị trường, vận hành thương hiệu, phát triển nguyên liệu thô, phát triển công thức, sản xuất sản phẩm, chế biến thương hiệu OEM (sản xuất theo công thức của khách hàng), ODM (sản xuất theo công thức có sẵn của nhà máy)... Cơ sở sản xuất của doanh nghiệp này được quảng bá rộng 40.000m2…

Đáng chú ý, nhiều năm qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa liên tục nhập số lượng lớn mỹ phẩm từ nước ngoài về Việt Nam. Các video được đăng tải cho thấy mỗi lô hàng có đến hàng chục container, nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu.

“Lần này về 4 container, tổng cộng 60.000 bộ”, bà Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, vui mừng thông báo với khách hàng trên kênh TikTok chính thức, trong một video đăng tải năm 2025.

Sản phẩm được bà Mai nhắc tới là bộ mỹ phẩm Doctor Magic dòng N3, được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ giảm nám, tàn nhang, đồi mồi… Sản phẩm này được bán với giá 2,3 triệu đồng/bộ. Tuy nhiên, bà Mai cho biết vài chục nghìn bộ vẫn là con số quá nhỏ so với hơn 100.000 số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký chờ mua. Về nguồn gốc, chuỗi thẩm mỹ viện này thường giới thiệu sản phẩm là “hàng nhập khẩu”, “hàng nước ngoài”.

Bà Mai cũng nói nhiều mỹ phẩm giá cao do chi phí thuê mặt bằng, quảng cáo người nổi tiếng, chiết khấu 50-70% cho đại lý… đều tính vào giá bán. Đồng thời bà cũng khẳng định để doanh nghiệp phát triển và tồn tại phát triển lâu dài thì phải làm đúng để pháp luật bảo vệ.