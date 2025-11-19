Giá vàng miếng bất ngờ tăng 1,4 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 19/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 148,7-150,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Chênh lệch mua - bán được duy trì ở mốc 2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 147,3-149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Chênh lệch mua - bán được duy trì ở mốc 2 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, có thời điểm kim loại quý tăng mạnh, lên 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chỉ còn cách 100.000 đồng/lượng mỗi chiều so với mức đỉnh lịch sử từng thiết lập vào phiên 21/10. Tuy nhiên, kim loại quý nhanh chóng giảm giá. So với mức kỷ lục, giá hiện tại thấp hơn 5,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Nếu khách hàng mua vàng miếng ở vùng giá đỉnh là 154,6 triệu đồng/lượng thì đến hiện tại, các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 147,3 triệu đồng/lượng, tức lỗ 7,3 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới hiện giao dịch ở mức 4.062 USD/ounce, ghi nhận 3 phiên liên tiếp giảm giá.

Vàng chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất tháng tới ngày một thấp. Tuần này, Mỹ sẽ công bố nhiều dữ liệu kinh tế bị trì hoãn trước đó do chính phủ đóng cửa, có thể hé lộ hướng đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo đó, nhà đầu tư sẽ nhận báo cáo việc làm tháng 9 và biên bản cuộc họp tháng trước của Fed.

Edward Meir, chuyên gia phân tích của đơn vị chuyên về đầu tư Marex, cho biết: “Đồng USD tăng giá và việc giảm bớt các vị thế đầu cơ trong tuần vừa qua đã tạo áp lực khiến thị trường vàng bước vào giai đoạn đi ngang. Chỉ số USD giữ đà ổn định sau khi tăng mạnh trong phiên trước, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác”.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại đơn vị chuyên về giao dịch High Ridge Futures, nhận định: "Thị trường đang ghi nhận các phiên biến động mạnh, trước thềm công bố nhiều số liệu kinh tế khi chính phủ mở cửa trở lại. Hiện tại, kỳ vọng Fed giảm lãi suất ngày một thấp đi, khiến vàng bớt hấp dẫn".

Ngày càng nhiều quan chức Fed bày tỏ thái độ thận trọng về việc giảm lãi suất tháng 12. Theo công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, nhà đầu tư dự báo khả năng điều chỉnh tháng tới chỉ là 41%, giảm so với hơn 60% tuần trước. Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết cơ quan này cần thận trọng với việc giảm lãi suất, do việc này có thể kéo tụt nỗ lực hạ nhiệt lạm phát.

Vàng là tài sản an toàn có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp vì đây là tài sản không sinh lời.