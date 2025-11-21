Tín hiệu mới khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, chỉ số Dow Jones trên sàn chứng khoán Mỹ giảm 386,51 điểm, tương đương mức giảm 0,84% còn 45.752,26 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 1,56% xuống 6.538,76 điểm.

Tương tự, chỉ số Nasdaq lao dốc 2,16% xuống 22.078,05 điểm, đảo chiều mạnh từ mức tăng 2,6% trước đó. Với chênh lệch tới 4,9% giữa đáy và đỉnh trong phiên, đây là biên độ dao động lớn nhất của chỉ số Nasdaq kể từ ngày 9/4, thời điểm thị trường chao đảo vì lo ngại thuế quan.

Cả Nasdaq và Dow Jones đều trải qua biến động hơn 1.000 điểm trong ngày, phản ánh tâm lý cực kỳ nhạy cảm của nhà đầu tư trước thông tin vĩ mô.

Tại Trung Quốc, chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,87% xuống 3.896,66 điểm, còn Hang Seng giảm 1,45% xuống 25.460,42 điểm.

Thị trường Hàn Quốc tiếp tục giảm sâu vào cuối buổi sáng, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngành bán dẫn, trong bối cảnh lo ngại về “bong bóng” trí tuệ nhân tạo (AI) quay lại đè nặng tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số KOSPI giảm 144,29 điểm, tương đương 3,6%, xuống 3.860,56 điểm, chịu áp lực lớn từ hoạt động bán ròng của khối ngoại.

Áp lực bán ra cổ phiếu tăng mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9, dữ liệu bị hoãn trước đó do chính phủ đóng cửa. Bản báo cáo cho thấy Mỹ có thêm 119.000 việc làm mới, cao gấp đôi mức dự báo 50.000 trước đó. Dữ liệu này ngay lập tức làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo tháng 10 mà gộp chung với tháng 11 vào ngày 16/12 - sau cuộc họp Fed. Điều này khiến số liệu vừa công bố trở thành căn cứ quan trọng nhất cho quyết định sắp tới.

Các nhà giao dịch làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, giới kinh tế và phân tích thị trường nhận định dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, vốn có độ trễ hai tháng, không phản ánh nhiều về tình hình hiện tại.

“Tháng 9 cảm giác như đã trôi qua từ rất lâu rồi”, ông Daniel Zhao, chuyên gia kinh tế trưởng tại Glassdoor, nhận xét với báo chí. Dù vậy, ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ đón nhận bất kỳ dữ liệu nào, và tin cũ vẫn còn tốt hơn là không có tin tức gì”.

Thách thức thực sự sẽ đến vào cuối năm nay, khi các chuyên gia nỗ lực lấp đầy khoảng trống dữ liệu bị gián đoạn. Báo cáo việc làm tháng 10, lẽ ra công bố đầu tháng 11, đã bị hủy hoàn toàn do chính phủ đóng cửa, theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ.

“Điều đó có nghĩa là các nhà hoạch định chính sách, gồm cả Fed, sẽ phải điều hành trong tình trạng "mù mờ" một phần trong vài tuần tới, một thời điểm đặc biệt bất lợi khi kinh tế đang quá bất ổn”, bà Heidi Shierholz, Chủ tịch Viện Chính sách Kinh tế (EPI), nhận định trong báo cáo.

Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm mạnh khiến khả năng Fed giảm lãi suất trở nên xa vời hơn cũng gây áp lực lên vàng, tài sản vốn hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.074 USD/ounce.

Dù vậy, vàng đã tăng 55% từ đầu năm, đạt đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce vào tháng 10. UBS mới đây nâng dự báo giá vàng giữa năm 2026 lên 4.500 USD/ounce, dựa trên kỳ vọng Fed sẽ quay lại chu kỳ giảm lãi suất và nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương.