Bitcoin giảm thê thảm, điều gì đang xảy ra?

Bitcoin vừa lao dốc và đánh mất mốc 82.000 USD/BTC. Đà giảm sâu xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư ồ ạt rời bỏ các tài sản rủi ro, bao gồm tiền mã hoá, để chờ những tín hiệu chính sách rõ ràng hơn từ Fed.

Áp lực trên thị trường tăng mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9, dữ liệu bị hoãn trước đó do chính phủ đóng cửa. Bản báo cáo cho thấy Mỹ có thêm 119.000 việc làm mới, cao gấp đôi mức dự báo 50.000 trước đó. Dữ liệu này ngay lập tức làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo tháng 10 mà gộp chung với tháng 11 vào ngày 16/12 - sau cuộc họp của Fed. Điều này khiến số liệu vừa công bố trở thành căn cứ quan trọng nhất cho quyết định sắp tới.

Tài sản số thường được các nhà đầu tư xem như một thước đo khẩu vị rủi ro. Do đó, đợt sụt giảm mạnh này cho thấy tâm lý thị trường đã trở nên thận trọng hơn khi các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo từng tăng nóng đang lao dốc.

Giá bitcoin liên tục lao dốc (Ảnh: Binance).

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi thị trường CoinGecko, 1.200 tỷ USD giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền kỹ thuật số đã "bốc hơi" trong 6 tuần qua.

Đà sụt giảm của bitcoin diễn ra nhanh và mạnh sau một đợt tăng giá ngoạn mục trong năm nay. Đà tăng này đã đẩy bitcoin lên mức cao kỷ lục trên 120.000 USD vào tháng 10, được hỗ trợ bởi những thay đổi thuận lợi trong quy định về tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường vẫn còn bị ám ảnh bởi cú sập kỷ lục tháng trước. Bitcoin cũng đã xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm đến nay và đang giảm 8% trong năm nay.

Trong báo cáo hàng tuần công bố mới đây, hãng nghiên cứu tài sản kỹ thuật số CryptoQuant nhận định rằng thị trường bitcoin đang ở trong trạng thái xấu nhất kể từ khi chu kỳ tăng giá hiện tại bắt đầu vào tháng 1/2023. Các chuyên gia nhận định rằng phần lớn làn sóng của chu kỳ này đã qua đi.