Nhập hàng Trung Quốc giá rẻ, kiếm lời nghìn tỷ: Mailisa quảng cáo ra sao?

Như Dân trí đã đưa tin, tối 21/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa - cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 đồng phạm về tội buôn lậu.

Bước đầu, cảnh sát xác định giai đoạn 2020-2024, Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ. Những sản phẩm này không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can câu kết với đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong.

Các sản phẩm này được Mailisa bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Con số thu lời trên trước mắt được thống kê từ 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa.

Chiêu thức gây dựng niềm tin

Theo tìm hiểu, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm thương hiệu Doctor Magic từ năm 2018 với hàng chục loại từ kem dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, phấn nước, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ... giá bán lên tới hàng triệu đồng và thường bán theo dạng combo.

Bà Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa) cùng chuỗi thẩm mỹ viện liên tục quảng cáo sản phẩm rầm rộ trên website và các trang mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube có hàng triệu người theo dõi.

Để củng cố niềm tin của người tiêu dùng, Mailisa xây dựng hình ảnh các sản phẩm Doctor Magic theo hướng “nhập khẩu chính ngạch”, “được kiểm nghiệm, cấp phép” và “đạt chuẩn an toàn”.

Mailisa thường xuyên nhấn mạnh sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, trong các video, bài viết, livestream, bà Mai và các nhân viên thường khẳng định tất cả sản phẩm đã "được Bộ Y tế kiểm tra và cấp phép lưu hành trên toàn quốc" hay "được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ quy định của Bộ Y tế". Sản phẩm cũng được nhấn mạnh là "hàng hiệu - giá bình dân" vừa chất lượng cao vừa hợp túi tiền, đặc biệt thu hút nhóm khách hàng lớn tuổi và ở các tỉnh thành.

Thậm chí, trong bài viết đăng tải trên trang Facebook có 2,8 triệu người theo dõi ngày 11/11, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa còn khẳng định sản phẩm Doctor Magic được nhập khẩu chính ngạch với bảng thành phần minh bạch, in rõ trên bao bì, an toàn và hiệu quả. Đồng thời được kiểm nghiệm độc lập và tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 06/2011 của Bộ Y tế.

Thậm chí, Mailisa còn nhấn mạnh toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp phép, chứng nhận an toàn, đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam.

Các khẳng định này tạo cảm giác cho người tiêu dùng rằng sản phẩm được cơ quan quản lý nhà nước bảo chứng về chất lượng, nhất là trong bối cảnh nhiều nghi vấn Mailisa bán "kem trộn" - loại kem tự chế với nhiều thành phần, trong đó có corticoid.

Mailisa quảng cáo sản phẩm thường được nhập về bằng nhiều container nhưng vẫn không đủ bán (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, chuỗi này còn thông tin chi tiết sản phẩm được gửi kiểm nghiệm tại các đơn vị uy tín, đối chiếu kết quả tại 2-3 phòng thí nghiệm. Kiểm tra cả hàm lượng kim loại nặng, kim loại nhẹ, vi sinh vật và nếu không đạt chuẩn, doanh nghiệp sẽ "từ chối nhập hàng và hoàn trả đối tác nước ngoài" để tăng thêm uy tín.

Mập mờ về nguồn gốc sản phẩm, tạo hiệu ứng "cháy hàng"

Đáng chú ý, Mailisa thường xuyên nhấn mạnh dòng sản phẩm Doctor Magic là "hàng nhập khẩu nước ngoài" hay "nhập khẩu chính ngạch từ Hong Kong”, được kiểm nghiệm nghiêm ngặt và cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Hong Kong chỉ là thị trường trung gian, thực tế sản phẩm được sản xuất tại một công ty chuyên gia công mỹ phẩm ở TP Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Song, thông tin về nguồn gốc của sản phẩm lại được Mailisa thông tin rất mập mờ. Trên nhãn sản phẩm, nhà sản xuất chỉ ghi địa chỉ ở Quảng Châu, nhưng hoàn toàn không nhắc đến Trung Quốc.

Nhãn sản phẩm Doctor Magic chỉ hiển thị công ty sản xuất ở TP Quảng Châu (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, để tạo niềm tin hơn cho người tiêu dùng về hiệu quả sản phẩm, chuỗi thẩm mỹ này còn liên tục đăng tải hình ảnh trước và sau khi sử dụng, video nhiều khách hàng "bật khóc" chia sẻ sau khi điều trị, giúp tăng độ tin cậy và tạo ấn tượng hiệu quả thật.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã gặp tình trạng da xuống cấp trở lại sau khi dừng sử dụng sản phẩm Doctor Magic. Kể với phóng viên Dân trí, chị P. (Hà Nội) cho biết chị chi gần 20 triệu đồng mua 7-8 bộ N3 Doctor Magic và điều trị tại thẩm mỹ viện hơn một năm.

“Da rất bóng, mịn và đẹp khi dùng, nhưng chỉ cần ngừng 3-5 ngày là da xấu đi, lộ mao mạch đỏ, mỏng, dễ kích ứng. Sau 2 tuần ngừng dùng, đốm nám xuất hiện dày đặc, da khô, mất sắc tố. Khi khám da liễu, bác sĩ khẳng định da chị đã nhiễm corticoid, phải ngưng sản phẩm và điều trị phục hồi.

Ngoài ra, Mailisa còn khai thác yếu tố hiệu ứng đám đông, tuyên bố hệ thống có 16 triệu khách quen và sản phẩm Doctor Magic "bán theo container". Trong một video đăng trên TikTok, bà Mai khoe: "Vừa nhập về 4 container, hơn 60.000 bộ mỹ phẩm N3. Hiện khách hàng đặt tới hơn 100.000 bộ nên phải ưu tiên khách quen". Những con số này tạo cảm giác sản phẩm được hàng triệu người tin dùng và hoàn toàn an toàn, có hiệu quả.

Ngoài quảng bá sản phẩm, Mailisa còn thường xuyên đăng tải các hoạt động từ thiện để xây dựng hình ảnh thiện nguyện và uy tín thương hiệu. Chuỗi thẩm mỹ viện này công khai việc trao học bổng, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, xây nhà tình thương và các chương trình cộng đồng khác.

Những hoạt động này giúp tăng niềm tin với khách hàng, tạo cảm giác công ty có trách nhiệm xã hội và tăng uy tín của thương hiệu trên thị trường.