Giày Thượng Đình sắp đổi chủ?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin UBND TP Hà Nội sẽ bán đấu giá số cổ phần tại Công ty cổ phần Giày Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD). Số lượng bán đấu giá là hơn 6,38 triệu cổ phần, tương đương toàn bộ 68,67% vốn Hà Nội đang nắm giữ tại doanh nghiệp này.

Giá khởi điểm là 20.500 đồng/cổ phần. Nếu bán thành công, UBND TP Hà Nội có thể thu về ít nhất hơn 130,9 tỷ đồng.

Đợt đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 16/12, mở đấu giá cho nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước.

Giày Thượng Đình là thương hiệu "vang bóng một thời" (Ảnh: BHX).

Giày Thượng Đình, tiền thân là xí nghiệp X30 thành lập năm 1957 dưới sự quản lý của Cục Quân nhu - Tổng cục Hậu cần, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội.

Giày Thượng Đình là một trong số ít doanh nghiệp có tuổi đời lên tới gần 50 năm. Sở hữu khu đất vàng có diện tích hơn 36.100m2 tại quận Thanh Xuân cũ, Hà Nội, đây được cho là một trong những lý do giúp cổ phần Giày Thượng Đình đạt được mức giá tới 44.000 đồng khi IPO năm 2015 (thậm chí có nhà đầu tư thời điểm đó đã đặt giá tới 55.000 đồng).

Giá này được giữ đến phiên giao dịch chào sàn UPCoM vào cuối năm 2016, tuy nhiên, đáng chú ý là thanh khoản tại cổ phiếu này hầu như không có, giao dịch “đóng băng” trong 64 phiên liên tục.

Những năm sau đó, thương hiệu giày “vang bóng một thời” dần đánh mất thị phần do không theo kịp thị hiếu người dùng. Trong khi, những đối thủ cạnh tranh trong nước và quốc tế liên tục đầu tư, thay đổi mẫu mã.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, Giày Thượng Đình ghi nhận doanh thu thuần gần 79 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023. Giá vốn và chi phí tăng cao khiến doanh nghiệp chịu lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng.

Cũng theo ý kiến từ công ty kiểm toán, khả năng tiếp tục hoạt động của Giày Thượng Đình phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.