Giá vàng xa mốc 150 triệu đồng/lượng, vẫn đắt hơn thế giới 20 triệu đồng

Giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh, hiện được bán ra cao nhất ở mức 149,8 triệu đồng/lượng chốt phiên 21/11. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng hạ nhiệt trong phiên giao dịch cuối tuần.

Cụ thể, vàng miếng được thương hiệu lớn mua vào ở 147,8 triệu đồng/lượng; bán ra 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, hiện được niêm yết quanh 145,4-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch chiều mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giảm và được giao dịch ở 4.064,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá thế giới đang rẻ hơn trong nước khoảng 20,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng cuối phiên giao dịch vào thứ sáu đã hạn chế mức giảm, sau khi giảm hơn 1% ở đầu phiên giao dịch do các nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong tháng 12.

“Giá vàng đang trong giai đoạn tích lũy, và chúng ta đang chứng kiến đồng USD mạnh lên đáng kể. Đằng sau điều này là rất nhiều đồn đoán về việc liệu Fed có tiếp tục cắt giảm lãi suất hay không”, Brian Lan, Giám đốc điều hành của GoldSilver Central, cho biết.

Các nhà giao dịch hiện ước tính khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của Fed là 70%, so với mức 46% trước đó. Trong khi đó, các thành viên khác của Fed vẫn giữ quan điểm hạn chế hơn, với Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan tranh luận về việc duy trì nguyên trạng lãi suất "trong một thời gian".