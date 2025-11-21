Giá rau củ tăng chóng mặt sau bão, siêu thị xoay xở nguồn cung

Rau củ tăng giá gấp đôi nhưng không tươi

Chị H. (Bình Thạnh, TPHCM) kể vừa đặt đơn hàng ở Bách Hoá Xanh. Xem hóa đơn, chị thấy giá rau giá rau tăng đâu đó 8.000-9.000 đồng so với trước đó mà rau không được tươi, bị úa vàng dù là hàng mới. Chị H. được nhân viên giao hàng cho biết nguyên nhân là nguồn cung khan hiếm khi các tỉnh cung cấp chính bị ngập lụt. Phía Bách Hoá Xanh sẵn sàng hoàn lại tiền cho khách nếu không lấy hàng.

Rau tăng giá nhưng không tươi là tình trạng chung hiện nay.

Tương tự, gia đình bà P. (phường Phú Định, TPHCM) mua rau ở sạp trước cửa chung cư cho 2 người ăn tốn trung bình 70.000-80.000 đồng mỗi ngày, gấp đôi so với cách đây tầm một tháng.

Ngày 18/11, bà tốn 140.000 đồng chỉ để mua rau thơm hỗn hợp sống, cà rốt, đậu que, đậu rồng, đậu bắp, nấm rơm. Hành, ngò, ớt có giá gấp đôi trước. Dưa leo trước đây 30.000 đồng thì giờ 60.000 đồng. Một trái ớt chuông nhỏ cũng có giá 15.000 đồng. Mỗi quả cà chua cỡ vừa giá 7.000-8.000 đồng.

Rau đắt nhưng không ngon vì dập úng cũng nhiều, khó để lâu. Mớ xà lách bà P. mua về ngày 20/11 sau khi được nhặt bớt thì chỉ dùng được một nửa.

Giá rau củ… tăng chóng mặt, các hệ thống siêu thị lên kịch bản bình ổn giá (Ảnh: Tri Túc).

Hoạt động vận chuyển còn nhiều hạn chế, dự kiến sẽ còn đợt tăng giá mới

Ở phía chợ đầu mối, theo thông tin khảo sát, giá rau củ quả đã tăng liên tục từ lúc mưa bão đợt đầu đến nay. Dự kiến, trong tình trạng thiên tai còn khó lường, giá sẽ còn tăng tiếp các đợt tới.

Việc nguồn cung khan hiếm và tăng giá đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo nhiều ý kiến, giá rau hiện còn tăng cao hơn giai đoạn Covid-19. Tỉnh Lâm Đồng đang cung ứng 60-70% nguồn nông sản cho TPHCM (ước tính từ Sở Công Thương TPHCM). Hiện, mưa lớn và sạt lở khiến cho TPHCM đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là rau, củ, quả.

Qua theo dõi của Sở Công Thương, khối lượng nhập nông sản tại 3 chợ đầu mối của thành phố luôn duy trì 6.500-7.500 tấn mỗi ngày, riêng rau rủ là 3.500-3.900 tấn/ngày. Tối 19/11, sản lượng rau củ quả nhập vào là 3.700 tấn, giảm khoảng 7% so với những ngày trước đó.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, đại diện MM Mega Market (MMVN) cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài gây sạt lở và chia cắt nhiều tuyến đường tại Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng, hoạt động vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng rau củ từ Platform Đà Lạt của hệ thống đang gặp nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, các tuyến giao thông Nha Trang - Quy Nhơn - Phú Yên cũng chịu tác động nặng nề bởi lũ dâng và ngập úng tại nhiều vị trí trọng yếu, khiến việc kết nối và lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, các chuyến xe vận chuyển hàng từ Platform Đà Lạt về khu vực miền Nam vẫn được duy trì bình thường. Đối với hướng đi miền Trung và miền Bắc, hơn 10 chuyến xe bao gồm hàng khô, đông lạnh và hàng tươi đang chờ lực lượng chức năng hướng dẫn, điều phối lưu thông khi nước rút.

Siêu thị lên kịch bản bình ổn giá, dù áp lực chi phí đầu vào rất cao

Trong bối cảnh trên, nhiều siêu thị đã lên chương trình ứng phó song song với chính sách bình ổn giá cho người tiêu dùng.

Để đảm bảo nguồn cung, tại miền Bắc, MMVN nêu đã duy trì lượng hàng ổn định thông qua kho trung tâm tại Bắc Ninh cùng mạng lưới nhà cung cấp khu vực. Tại miền Nam, hiện các mặt hàng chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt.

Phía Bách Hoá Xanh cũng khẳng định đã và đang không ngừng nỗ lực đảm bảo nguồn cung, duy trì mức giá bình ổn, giá tốt như trước đây nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, dù áp lực chi phí đầu vào đang rất cao. Hiện, các chương trình ưu đãi quen thuộc như giảm giá, mua 1 tặng 1 hay giảm đến 50% vào cuối ngày vẫn được duy trì xuyên suốt, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí...

Tương tự, Saigon Co.op thông tin từ ngày 20/11 đến 3/12, hệ thống sẽ triển khai chương trình khuyến mãi cuối năm, nhằm giảm chi phí tiêu dùng và ổn định thị trường trong bối cảnh giá cả tăng cao. Trong đó, lễ hội rau củ sẽ có ưu đãi 10-20% cho rau củ tươi VietGAP/GlobalGAP/Tick xanh trách nhiệm.

Siêu thị GO! cũng triển khai mùa mua sắm cuối năm, trong đó nhóm rau củ có xà lách thủy canh VietGAP giảm còn 10.000 đồng/bịch, bí đỏ tròn còn 20.000 đồng/kg… Theo đại diện đơn vị, việc vận chuyển hàng hoá ở miền Trung đang khó khăn. Tuy nhiên ở khu vực phía Nam, việc giao hàng đến hệ thống siêu thị vẫn diễn ra bình thường.