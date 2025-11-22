Hải Phòng xử lý 4 trường hợp dùng điện đánh bắt thủy sản trên sông Cấm

Trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), Đội Cảnh sát đường thủy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hải Phòng đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp khai thác thủy sản bằng điện trên tuyến sông Cấm.

Một trường hợp vi phạm bị xử lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, chiều 18/11, tại khu vực bờ trái sông Cấm thuộc phường Lê Ích Mộc, lực lượng tuần tra phát hiện ông P.V.N. (48 tuổi, trú tại phường Lê Ích Mộc) sử dụng dòng điện từ máy phát trên phương tiện vỏ sắt để đánh bắt thủy sản. Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện liên quan.

Từ ngày 18 đến 21/11, trên đoạn sông Cấm thuộc phường Ngô Quyền, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp Chi cục Thủy sản, Thú y và Chăn nuôi phát hiện thêm 3 trường hợp dùng kích điện và ngư cụ trái phép khai thác thủy sản. Mỗi trường hợp bị xử phạt 7,5 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ tang vật. Lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền và yêu cầu các trường hợp vi phạm cam kết chấp hành quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, việc xử lý kịp thời các hành vi đánh bắt bằng điện góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn an toàn sông nước. Hoạt động nằm trong “tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)” nhằm thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” IUU.

Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm. Người dân khi phát hiện hành vi trái phép có thể báo tin qua đường dây nóng 0899.676.767.