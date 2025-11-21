Hàng giả tinh vi, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường chỉ cách nhận diện

Ngày 21/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mở cửa phòng trưng bày hàng thật - hàng giả. Hơn 500 sản phẩm thật - giả, được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm cũng như các đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp... được trưng bày giúp người tiêu dùng nhận diện.

Không chỉ các sản phẩm tiêu dùng như hóa, mỹ phẩm, mì ăn liền, bột ngọt, muối... mà ngay cả các loại trái cây nhập khẩu như nho sữa, lê Hàn Quốc cũng bị làm giả xuất xứ tràn lan, bán với giá trị cao hơn.

Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, bên cạnh đó, cán bộ quản lý thị trường sẽ hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết hàng giả thông qua tem, nhãn, mã QR, công nghệ truy xuất nguồn gốc và những dấu hiệu đặc trưng của từng nhóm sản phẩm.

Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã trực tiếp hướng dẫn người tiêu dùng cách phân biệt 2 chai dầu gội thật và giả. Theo ông, điều dễ nhận thấy nhất là màu sắc hàng thật đậm và sắc nét hơn.

Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường hướng dẫn cách phân biệt 2 chai dầu gội thật và giả (Ảnh: Dms).

Chia sẻ thêm, ông Lê cho biết tình trạng hàng giả, hàng nhái và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thời gian qua diễn biến phức tạp, với sản phẩm bị làm giả ngày càng tinh vi, trải rộng từ thực phẩm, mỹ phẩm đến phụ tùng xe máy, ô tô và đồ điện tử.

Sau một thời gian triển khai, Cục đã xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu để doanh nghiệp khai báo sản phẩm, phục vụ việc truy xuất nguồn gốc của cơ quan quản lý và người tiêu dùng; phối hợp với các nhãn hàng xây dựng bộ nhận diện, tài liệu hướng dẫn; và hợp tác với doanh nghiệp công nghệ phát triển hệ thống dữ liệu lớn ứng dụng AI, blockchain trong truy xuất nguồn gốc.

"Với các giải pháp này, cơ quan quản lý kỳ vọng giai đoạn 2026-2030 sẽ cơ bản kiểm soát được nhóm hàng hóa trọng yếu, đặc biệt là những mặt hàng nhiều người tiêu dùng quan tâm", lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chia sẻ.

Theo ông Lê, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mong muốn sẽ nhận được hưởng sự hưởng ứng của đông đảo người dân quan tâm đến sản phẩm của Việt Nam cũng như sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đến tham quan và cùng nhận diện cũng như nâng cao nhận thức để trở thành một người tiêu dùng thông thái.