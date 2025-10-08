Nội - ngoại so găng, thị trường trung tâm thương mại bước vào cao trào mới

Tập đoàn Aeon của Nhật Bản vừa khai trương trung tâm thương mại Aeon Tân An tại tỉnh Tây Ninh. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng (tương đương 38 triệu USD), đây là trung tâm thương mại thứ 8 của “đại gia bán lẻ” của Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời là trung tâm đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại gia AEON, Central Retail, Lotte... tăng hiện diện

Sau hơn một thập kỷ, Aeon tuyên bố Việt Nam là thị trường quan trọng thứ hai sau Nhật Bản. Tập đoàn này đã rót hơn 1,5 tỷ USD vào Việt Nam và đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba lần quy mô hiện tại.

Không kém cạnh, Tập đoàn Central Retail của Thái Lan cũng cho thấy tham vọng mở rộng sự hiện diện của mình tại Việt Nam.

Từ đầu năm, Central Retail liên tục mở mới các trung tâm thương mại GO!. Mới nhất, đại gia này vừa khai trương GO! Hưng Yên với tổng vốn đầu tư hơn 16 triệu USD từ tháng 7/2025. Đây là trung tâm thương mại thứ 43 của tập đoàn tại Việt Nam. Trước đó, “ông lớn” này đã từng công bố kế hoạch rót 50 tỷ Baht (1,45 tỷ USD) vào Việt Nam trong giai đoạn 2023-2027.

Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam thuộc Tập đoàn TCC (Thái Lan) cũng đang xúc tiến dự án xây dựng đại siêu thị tại Phú Thọ nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Hay Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), sau thành công của Lotte Mall Westlake từ năm 2023, năm 2025 thị trường sẽ chào đón Hanoi Centre - dự án được Keppel thuê toàn bộ khu trung tâm thương mại để quản lý, vận hành và khai thác.

Tay chơi nội địa trỗi dậy mạnh mẽ

Trong nước, một thế lực cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ không kém. Sau khi mua lại chuỗi Emart của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, tỷ phú Trần Bá Dương nhanh chóng gia nhập mảng thương mại - dịch vụ với tham vọng dẫn đầu.

Ngoài siêu thị, tập đoàn THACO của ông Dương mở rộng kinh doanh trung tâm thương mại với thương hiệu Thiso Mall. Trung tâm thương mại đầu tiên là Thiso Mall Sala, tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM.

Doanh nghiệp của tỷ phú này vừa khởi công trung tâm thương mại đầu tiên tại Hà Nội, quy mô hơn 24.000m2. Đây là trung tâm thứ 3 do Công ty Đại Quang Minh đầu tư, sau Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích và Thiso Mall Sala (TPHCM).

“Ông lớn” Saigon Co.op cũng dự kiến mở hơn 150 điểm bán mới trong năm nay, nâng tổng số lên gần 1.000 điểm trên toàn quốc. Ngày 3/10 vừa qua, Saigon Co.op vừa khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên tại Vincom Mega Mall Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây là mô hình siêu thị cao cấp đầu tiên do chính Saigon Co.op trực tiếp nghiên cứu và phát triển….

Tập đoàn Aeon của Nhật Bản vừa khai trương trung tâm thương mại Aeon Tân An tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: DT).

Sự trỗi dậy làn sóng đầu tư trung tâm thương mại lớn của các “tay chơi” diễn ra trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam rất tiềm năng.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, doanh thu bán lẻ tính chung 8 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4.579 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2025 ước đạt 3.495,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,3% tổng mức và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tính chung 8 tháng năm 2025, đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Điều này đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của ngành bán lẻ Việt Nam.

Với những con số thống kê về mức tăng trưởng, thị trường bán lẻ của Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn không chỉ đối với doanh nghiệp trong nước mà còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Cuộc soán ngôi trên thị trường bán lẻ

Chưa kể, trung tâm thương mại cũng là xu hướng mới, gọi nôm na là “1 điểm dừng - nhiều tiện ích”. Trong khi người dân ưu tiên vui chơi, ăn uống, giải trí tích hợp tại trung tâm thương mại vào những ngày nghỉ, các nhãn hàng cũng đang có làn sóng “bỏ phố, đi vào siêu thị”.

Đơn cử, Fahasa thời gian gần đây liên tục khai trương các nhà sách mới tại các trung tâm thương mại lớn, chiếm 50% trong tổng số 130 nhà sách toàn quốc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Nam Thắng - Tổng Giám đốc Fahasa - nhấn mạnh rằng mua sắm trong trung tâm thương mại không chỉ là xu hướng hiện tại mà còn là xu hướng của tương lai. "Tại quận 1 và quận 3 cũ, nhiều mặt bằng kinh doanh truyền thống đã bị trả lại. Nguyên nhân không hẳn do kinh tế khó khăn, mà phần lớn doanh nghiệp chủ động chuyển dịch vào trung tâm thương mại vì hiệu quả kinh doanh cao hơn", ông Thắng cho biết.

Theo ông Thắng, số liệu thống kê cho thấy mức tăng trưởng doanh thu của các nhà sách trong trung tâm thương mại luôn cao hơn 5-10% so với các nhà sách bên ngoài. Sự chênh lệch này đến từ việc Fahasa tận dụng được lượng khách hàng sẵn có của trung tâm thương mại, đồng thời mang lại nhiều tiện ích cho khách như chỗ gửi xe an toàn, không lo thời tiết xấu và thuận tiện khi kết hợp với các nhu cầu mua sắm khác trong cùng một địa điểm.

Các nhãn hàng ưa thích đi vào TTTM (Ảnh: DT).

Ông Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, nhận định sau đại dịch Covid-19, thị trường mặt bằng cho thuê tại TPHCM đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều nhà phố và shophouse rơi vào tình trạng bỏ trống trong thời gian dài. Nguyên nhân đến từ việc giá thuê tại khu trung tâm quá cao, chi phí thuê chiếm phần lớn, thậm chí “ăn hết” lợi nhuận của cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, xu hướng tiêu dùng của giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, lại nghiêng về các khu trung tâm thương mại phức hợp, nơi tích hợp mua sắm, vui chơi và giải trí. Đây là những không gian hiện đại, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm toàn diện chứ không chỉ đơn thuần là địa điểm mua hàng.

Theo ông Hoàng, sự thay đổi hành vi tiêu dùng sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến thị trường mặt bằng cho thuê trong thời gian tới. Ông dự báo, các vị trí nhà phố ở khu trung tâm, đặc biệt là những căn có diện tích nhỏ, sẽ ngày càng mất lợi thế. Ngược lại, các trung tâm thương mại quy mô lớn như AEON Mall, Mega Mall hay Vivo City sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của cả doanh nghiệp và khách hàng nhờ khả năng kết hợp giữa mua sắm, dịch vụ và giải trí.