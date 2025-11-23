Hé lộ đơn vị nhập hàng cho Mailisa

"Át chủ bài" đứng sau nhập hàng cho Mailisa

Giới thiệu trên website, Doctor Magic là dòng sản phẩm được hệ thống Mailisa nhập khẩu và phân phối thông qua Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare.

MK Skincare là doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) - chồng bà Mai, thành lập năm 2017. Ngành nghề chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh...

MK Skincare có vốn điều lệ lúc mới thành lập 10 tỷ đồng. Sau 8 năm hoạt động, MK Skincare chưa có thay đổi về quy mô vốn. Hiện ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Trong khi đó, công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm Doctor Magic là HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc).

Ngoài ra, trên bao bì sản phẩm cũng ghi rõ công ty sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology Ltd có trụ sở tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Trên website, Guangzhou YRM Biotechnology Co tự giới thiệu là một doanh nghiệp quy mô lớn quốc tế chuyên nghiệp, kỹ thuật số và tự động hóa tích hợp với hoạch định thị trường, vận hành thương hiệu, phát triển nguyên liệu thô, phát triển công thức, sản xuất sản phẩm, chế biến thương hiệu OEM (sản xuất theo công thức của khách hàng), ODM (sản xuất theo công thức có sẵn của nhà máy)... Cơ sở sản xuất của doanh nghiệp này được quảng bá rộng 40.000m2.

Đáng chú ý, nhiều năm qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa liên tục nhập số lượng lớn mỹ phẩm từ nước ngoài về Việt Nam. Các video được đăng tải cho thấy mỗi lô hàng có đến hàng chục container, nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu.

“Lần này về 4 container, tổng cộng 60.000 bộ”, bà Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, vui mừng thông báo với khách hàng trên kênh TikTok chính thức, trong một video đăng tải năm 2025.

Chân dung bà Phan Thị Mai (Ảnh: Bộ Công an).

Sản phẩm được bà Mai nhắc tới là bộ mỹ phẩm Doctor Magic dòng N3, được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ giảm nám, tàn nhang, đồi mồi… Sản phẩm này được bán với giá 2,3 triệu đồng/bộ. Tuy nhiên, bà Mai cho biết vài chục nghìn bộ vẫn là con số quá nhỏ so với hơn 100.000 số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký chờ mua. Về nguồn gốc, chuỗi thẩm mỹ viện này thường giới thiệu sản phẩm là “hàng nhập khẩu”, “hàng nước ngoài”.

Bà Mai cũng nói nhiều mỹ phẩm giá cao do chi phí thuê mặt bằng, quảng cáo người nổi tiếng, chiết khấu 50-70% cho đại lý… đều tính vào giá bán. Đồng thời bà cũng khẳng định để doanh nghiệp phát triển và tồn tại phát triển lâu dài thì phải làm đúng để pháp luật bảo vệ.

3 ân nhân của Bầu Đức

Trong một dịp gần đây, bầu Đức chia sẻ với báo chí về 3 vị ân nhân của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Thứ nhất là ông Trần Bá Dương, người đã ký kết chiến lược tái cấu trúc HAGL từ năm 2018 và sau đó nhận chuyển giao Hoàng Anh Gia Lai Agrico. Theo bầu Đức, nhờ sự có mặt của doanh nghiệp trên, công ty ông giảm được phần lớn gánh nặng nợ nần để có thể làm lại từ đầu.

Thứ 2 là Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank với cái “bắt tay” mua cổ phần phát hành mới trong năm 2022. Nguồn lực này giúp Hoàng Anh Gia Lai giảm thêm được hàng nghìn tỷ đồng nợ nần, cũng như có điều kiện để tái đầu tư.

Bầu Đức trải lòng về những thăng trầm với nông nghiệp (Ảnh: HAGL).

Thứ 3 là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty Hướng Việt Investment (chung hệ sinh thái OCB). Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai vừa phát hành 210 triệu cổ phiếu để chuyển đổi khoản nợ hiện hữu, tổng nợ hoán đổi là 2.520 tỷ đồng. Trong danh sách tham gia, Hướng Việt Investment là đơn vị nắm giữ khoản nợ lớn nhất, gần 721 tỷ đồng.

Cổ đông ngoại góp vốn tại công ty điện của ông Phạm Nhật Vượng

Trong bản thông tin được công bố mới đây, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo cho biết có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài góp gần 1.417 tỷ đồng, tương đương 5% vốn. Cổ đông này là Dynamic Invest Group Limited, có địa chỉ tại Hong Kong (Trung Quốc).

Ngân hàng rao bán 2 khoản nợ liên quan FLC

Agribank chi nhánh Tây Đô (Hà Nội) mới đây thông báo tổ chức đấu giá 2 khoản nợ lớn liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (mã chứng khoán: KLF) và Công ty TNHH MTV FLC Land với tổng giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng.

Khoản nợ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS có giá khởi điểm hơn 123 tỷ đồng. Tính đến ngày 6/5, tổng dư nợ của doanh nghiệp này vào khoảng 133 tỷ đồng, gồm 99,5 tỷ đồng gốc và hơn 33,7 tỷ đồng lãi phát sinh. Khoản vay ký ngày 12/3/2021, được bảo đảm bằng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa, đều đứng tên Tập đoàn FLC.

Nhân viên giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khoản nợ thứ hai của Công ty TNHH MTV FLC Land có giá khởi điểm hơn 77 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 6/5 là gần 86 tỷ đồng, gồm gần 64 tỷ đồng gốc và hơn 22 tỷ đồng lãi. Khoản vay ký ngày 3/11/2021, thế chấp bằng 25 thửa đất tại Thanh Hóa, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC.

Agribank lưu ý các tài sản bảo đảm được bán theo hiện trạng, không kèm cam kết về chất lượng hoặc tình trạng pháp lý.

Ngân hàng đồng thời cảnh báo loạt rủi ro tiềm ẩn như tranh chấp giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS, Công ty TNHH MTV FLC Land, Tập đoàn FLC và các cá nhân liên quan xoay quanh việc hứa mua - bán, chuyển nhượng hay cầm cố tài sản trái quy định; nghĩa vụ thuế và phí tài chính chưa hoàn thành; cùng nguy cơ xung đột nội bộ về người đại diện pháp luật.