Vingroup tuyên bố ủng hộ miền Trung 500 tỷ đồng

Vingroup cho biết sẽ ủng hộ miền Trung 500 tỷ đồng, tập trung cứu trợ các nhóm đối tượng chịu thiệt hại trực tiếp và nghiêm trọng nhất. Dự kiến, gói được phân bổ để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại tại Đắk Lắk là 200 tỷ đồng, Khánh Hòa 100 tỷ đồng, Gia Lai 100 tỷ đồng và Lâm Đồng 100 tỷ đồng.

Cụ thể là hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích; 60 triệu đồng với gia đình có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn. Các gia đình có nhà ở bị hư hỏng mức 50% trở lên là người có công với cách mạng, hộ nghèo hoặc cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sẽ nhận số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng.

Các đội phản ứng nhanh của tập đoàn sẽ xuống hiện trường, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc các tỉnh tiếp cận các vùng, đảm bảo hỗ trợ đến đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Nhiều nơi ở Đắk Lắk ngập sâu những ngày qua, chịu ảnh hưởng nặng nề (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh việc hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị thiệt hại, tập đoàn cũng sẽ hỗ trợ tái thiết cơ sở vật chất cho các trường học để nhanh chóng ổn định hoạt động và đảm bảo môi trường học tập an toàn cho các em học sinh.

Đồng thời, doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT xem xét hỗ trợ sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu như cầu cống, đường giao thông, nước sạch... đã hư hỏng nặng ở các khu vực khó khăn, miền núi chưa có kinh phí.

Đáng chú ý, đây đã là đợt hỗ trợ thứ hai chỉ trong chưa đầy 2 tháng của Vingroup, sau gói 500 tỷ đồng cứu trợ bão Bualoi hồi tháng 10. Doanh nghiệp cho biết đã giải ngân hơn 300 tỷ đồng trực tiếp tới người dân tại 25 tỉnh, thành, ưu tiên các hộ dân thuộc nhóm đối tượng khẩn cấp.

150 tỷ đồng còn lại sẽ được giải ngân cho các tỉnh trong quá trình xây dựng và tái thiết các công trình dân sinh thiết yếu. Các tỉnh dự kiến được tái thiết gồm: Hà Tĩnh (30 tỷ đồng), Nghệ An (17 tỷ đồng), Lào Cai (15 tỷ đồng), Tuyên Quang (37 tỷ đồng), Thái Nguyên (15 tỷ đồng), Cao Bằng (5,5 tỷ đồng), Phú Thọ (6 tỷ đồng), Lai Châu (5 tỷ đồng), Sơn La (15 tỷ đồng), Quảng Trị (4,5 tỷ đồng).