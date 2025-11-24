Một công ty bao bì Việt "trong tay" người Thái muốn rời sàn chứng khoán

Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa (Sovi, mã chứng khoán: SVI) vừa thông báo sẽ triệu tập kỳ họp cổ đông bất thường vào sáng 15/12. Nội dung trọng tâm liên quan đến việc công ty sẽ xin hủy tư cách công ty đại chúng, song song huỷ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Tại ngày 30/6, công ty này có vốn điều lệ hơn 128 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 898 tỷ đồng tại ngày 30/06/2025. Hiện, cổ đông lớn nhất là TCG Solutions Pte. Ltd., đơn vị thuộc Thai Containers Group - Công ty thành viên Tập đoàn SCG (Thái Lan), đang nắm 94,11% vốn. Phần vốn còn lại 5,89% không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về số lượng và tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ theo quy định.

Do đó, Sovi đề xuất hủy tư cách công ty đại chúng để phù hợp với định hướng hoạt động, tập trung vào sản xuất kinh doanh. Nếu được cổ đông thông qua, công ty sẽ tiến hành hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu SVI trên HoSE. Cổ phiếu của doanh nghiệp này được chấp thuận niêm yết trên HoSE từ tháng 3/2012.

Sovi được thành lập năm 1968 và thuộc top 5 nhà cung cấp bao bì lớn nhất phía Nam, cung ứng sản phẩm cho các tập đoàn tiêu dùng như Unilever, Pepsico và Nestlé. Công ty đang vận hành 3 nhà máy với công suất 100.000 tấn/năm và từng duy trì tốc độ tăng trưởng 20-25% mỗi năm.

Cuối năm 2020, TCG Solutions đã mua hơn 12 triệu cổ phiếu SVI, tương đương 94,11% vốn, với giá trị gần 2.100 tỷ đồng. Sau giao dịch, người Thái chính thức nắm toàn quyền quyết định và thay đổi toàn bộ nhân sự cấp cao.

Sau khi về tay người Thái, doanh thu của Sovi liên tục tăng trưởng, đỉnh điểm đạt 1.900 tỷ đồng vào năm 2022. Lãi ròng đạt kỷ lục 146 tỷ đồng năm 2020.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh công ty bất ngờ điều chỉnh những năm gần đây. Trong đó, lợi nhuận ghi nhận giảm mạnh chỉ còn 76 tỷ đồng năm 2024, mức thấp nhất 6 năm.

9 tháng qua, công ty chỉ lãi ròng 26 tỷ đồng, mức thấp nhất hơn 15 năm, dù doanh thu vẫn hơn nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là giá bán giảm trong khi giá nguyên liệu giấy cuộn tăng.

Dù kinh doanh sa sút, doanh nghiệp vẫn duy trì thói quen chia cổ tức ổn định, tỷ lệ cổ tức tiền mặt được duy trì ở mức 18-26%, riêng năm 2024 là 26% - mức cao nhất 7 năm. Với tỷ lệ sở hữu chi phối, Tập đoàn SCG dự kiến thu về hơn 106 tỷ đồng cổ tức trong giai đoạn 2020-2024.