Nhóm cổ phiếu liên quan 2 tỷ phú tăng bốc

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/11 chứng kiến nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo tăng mạnh.

Trong đó, cổ phiếu VRE (Vincom Retail) tăng trần với khối lượng giao dịch lớn, đạt hơn 26,4 triệu đơn vị. Cùng đà hưng phấn là cổ phiếu VIC (Vingroup) cũng tăng hơn 4,2%, VHM (Vinhomes) tăng 3,42%.

Cả 3 cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều nằm trong nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số chung, có đóng góp lớn vào đà tăng hơn 13 điểm của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực vào chỉ số chung (Ảnh chụp màn hình).

Diễn biến tích cực của thị trường không thể thiếu sự góp mặt của VJC (Vietjet). Mã này tăng 5,2%, đóng góp 1,55 điểm vào chỉ số chung.

Cả cổ phiếu VIC và VJC đều ở vùng giá cao nhất lịch sử, lần lượt đạt 239.500 đồng/đơn vị và 204.800 đồng/đơn vị. Cụ thể, VIC đã tăng liên tiếp 6 phiên và giá gần gấp đôi chỉ sau 3 tháng; còn VJC xanh liền 3 phiên, đã tăng 60% trong cùng thời gian trên.

Cổ phiếu công nghệ FPT hôm nay giảm 0,6% còn 100.200 đồng/đơn vị. Ngày 1/12 tới đây, FPT có đợt trả cổ tức 10% bằng tiền, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Trong ngày thị trường hưng phấn, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.153 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh cũng tập trung ở nhóm Vingroup (VRE, VHM, VIC), ngoài ra còn có STB, MWG, TCB. Ngược lại, khối ngoại mua ròng FPT, VNM, VPB.