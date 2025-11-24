Công ty bán kem chống nắng giả cho chồng Đoàn Di Băng nợ bảo hiểm

Cụ thể, theo danh sách trên, 2.063 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang nợ hơn 315 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nằm trong danh sách này có Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai có địa chỉ tại đường số 6, khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, với 36 lao động nợ 3 tháng, tổng số tiền gần 350 triệu đồng.

Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai được biết đến là nơi sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Sau đó, Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ở TPHCM, chồng Đoàn Di Băng) là người phân phối, bán ra thị trường mặt hàng này.

Tháng 11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ cùng 2 Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên (44 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, ở phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Trụ sở Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Ảnh chụp màn hình Website Công ty EBC).

Trở lại với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thuế tỉnh Đồng Nai, Chi cục Hải quan khu vực XVIII, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, công an tỉnh, UBND các xã, phường rà soát, phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.