Thủ tướng: Ngành ngân hàng góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX.

Phát biểu tại Đại hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, 5 năm qua, Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ dịch Covid-19, thiên tai cùng diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và trong nước...

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong ngành ngân hàng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, những thành tựu của ngành ngân hàng đã góp phần quan trọng trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy nền kinh tế sớm hồi phục sau dịch Covid-19 và phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước trong giai đoạn năm 2021-2025.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu chiều 24/11 (Ảnh: SBV).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khái quát các thành tựu ngành ngân hàng đạt được thời gian qua trong 32 từ: “Thể chế thông thoáng, hạ tầng tiên phong, chính sách linh hoạt, điều hành hợp lý, khắc phục hiệu quả, ngân hàng phát triển, nhân dân thụ hưởng, đất nước tự cường”.

Thủ tướng nêu rõ, ngành ngân hàng đã kịp thời hoàn thiện thể chế pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và có tính đột phá; chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác; cơ cấu mạnh mẽ và chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng.

Người đứng đầu Chính phủ biểu dương ngành ngân hàng luôn tiên phong, đi đầu trong chuyển đổi số; thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, an toàn, hiệu quả, không gián đoạn, không ách tắc, không ảnh hưởng đến tổ chức tín dụng, người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đạt hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ, thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc chưa từng có về chính trị, kinh tế, cạnh tranh chiến lược, sự dịch chuyển mạnh mẽ của các trung tâm tài chính, kinh tế, trung tâm sản xuất, sự bùng nổ của khoa học công nghệ. Cùng với đó là những thách thức ngày càng hiện hữu về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Theo Thủ tướng, đây vừa là thách thức, vừa tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam - khi đã có nền chính trị ổn định và cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chiều 24/11 (Ảnh: SBV).

Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm vào năm 2030 và năm 2045, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số liên tục trong tương lai.

“Đây là mục tiêu hết sức khó khăn nhưng không làm không được; vừa phải ổn định để phát triển, phát triển để ổn định”, Thủ tướng nêu.

Thủ tướng khái quát thêm các yêu cầu trong giai đoạn tới là phải kiến tạo, đồng hành, chia sẻ vì dân, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, khơi dậy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng và chuẩn hóa hoạt động, dịch vụ theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế. Cùng với đó, ngành ngân hàng phải tăng cường kiểm soát tín dụng, bảo đảm tăng trưởng tín dụng đúng và trúng.

Thủ tướng cũng nêu rõ, Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu vốn lớn nhưng không thể dựa vào một mình kênh dẫn vốn từ ngân hàng. Vì vậy, cần đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, nhất là thị trường trái phiếu và chứng khoán, song song với việc tiết kiệm chi và thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng phải đặt ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, ngành ngân hàng đã trao tặng 150 tỷ đồng ủng hộ bà con khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.