30 ngày, một tỉnh phía Nam có 41 vụ vi phạm kinh doanh vàng

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long nêu, trong tháng 11 đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quản lý hoạt động sản xuất, gia công, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ, qua đó phát hiện 41 vụ vi phạm.

Cơ quan chức năng đã xử lý 40 vụ, đang xác minh 1 vụ, phạt hành chính hơn 825 triệu đồng, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với tang vật vi phạm trị giá gần 2 tỷ đồng, tịch thu, buộc tiêu hủy nhiều tang vật vi phạm.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh vàng trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh vàng trang sức không có nhãn, nhãn không đầy đủ…

Lực lượng quản lý thị trường Vĩnh Long kiểm tra cơ sở kinh doanh vàng (Ảnh: QLTT Vĩnh Long).

TPHCM lên kế hoạch kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng

Chi cục QLTT TPHCM cũng ban hành và đang triển khai thực hiện các kế hoạch lớn, thời gian thực hiện từ 20/10 năm nay đến ngày 10/4/2026. Đối với kế hoạch kiểm tra chuyên đề về vàng năm 2025, lực lượng QLTT sẽ tiến hành kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng.

Các nội dung sẽ kiểm tra gồm có chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh; điều kiện kinh doanh; nguồn gốc xuất xứ; nhãn hàng hóa; sở hữu công nghiệp; thương mại điện tử và quy định về niêm yết giá.

Hiện việc kiểm tra các điểm kinh doanh vàng trên TPHCM vẫn đang được thực hiện. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng biến động. Cụ thể, mở cửa đầu tuần, vàng miếng được niêm yết ở mức 148,5-150,5 triệu đồng/lượng.

Nếu khách hàng mua vàng miếng ở vùng giá đỉnh là 154,6 triệu đồng/lượng thì hiện tại các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 148,4 triệu đồng/lượng, tức lỗ 6,2 triệu đồng/lượng.